«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم



علي معالي (أبوظبي)



يستضيف اتحاد الخماسي الحديث تدريبات المصرية فريدة خليل، أصغر وأول بطلة تفوز بأربعة ألقاب لبطولات العالم خلال موسم، في الخماسي الحديث، والمتوَّجة بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، عن فئة أفضل رياضية عربية، في الحفل الذي أُقيم منذ أيام في أبوظبي.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث: «هناك استفادة كبيرة من وجود أبطال للعالم بين لاعباتنا الصغار، لمزيد من التعلم والتطوير في مجال اللعبة، وخاصة أن اللعبة ما زالت في خطواتها الأولى بالإمارات، والكفاءات التي صعدت على منصات تتويج عالمية ودولية مختلفة لها دورها الإيجابي المؤثر على لاعباتنا، حيث نستعد لصناعة جيل لمستقبل اللعبة، ولكي نستفيد من خبرات أبطال العرب الآخرين».

وأضافت: «كنت في السابق في اتحاد المبارزة، وتعلمت الكثير لنجاحه الكبير، ودخول معترك الخماسي، أعتبره تحدياً كبيراً، وما أتمناه في الدورة الجديدة التي تستمر إلى عام 2028، أن نسهم في زيادة عدد الممارسين، ووجود أبطال بهذا الحجم، فرصة لتحقيق الاستفادة من كل الجوانب».

وقالت: «خلال الفترة السابقة حققت 30% مما كنت أتمناه، في الدورة الانتخابية الأولى، ولكنها ليست كافية، ولكن هدفنا في الدورة الجديدة الوصول إلى 90% من رؤية اتحاد الخماسي، ورؤية الوزارة واللجنة الأولمبية بخصوص هذا التجديد والتحدي».

من جانبها، قالت فريدة خليل: «هناك دور إيجابي ومؤثر لاتحاد الإمارات في مسيرتي، وتتويجي بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، حافز جديد في مسيرتي، ويدفعني لتقديم الأفضل، وما أراه من دعم من الأشقاء في الإمارات دليل على العقلية المتطورة التي تدعم أبطال العرب للظهور بالمستوى اللائق في المنافسات العالمية، وهناك خامات مميزة يُمكن البناء عليها، ووجود أبطال المستقبل، وتحتاج هذه الرياضة إلى المثابرة، وهو ما أطلبه من لاعبات الإمارات بأن يضعن أهدافاً معينة نُصب أعينهن للارتقاء والتألق في هذه الرياضة المُركبة».

تعتبر فريدة خليل ظاهرة عالمية في رياضة البنتاثلون هذا العام، بعد أن قدمت موسماً استثنائياً سيظل علامة في تاريخ اللعبة، وتُوجت بلقب بطلة العالم للكبار لتستكمل ما يُعرف باسم «فريدة سلام»، بعد فوزها بجميع المسابقات تحت 17 و19 و22 والكبار، وهي بطلة العالم للشباب تحت 19 عاماً في المجر محققة رقماً قياسياً عالمياً بـ 1462 نقطة، وبطلة كأس العالم النهائي في الإسكندرية بفارق كبير عن أقرب منافساتها، وبطلة كأس العالم «الجولة الأوروبية» في بلغاريا، وتعتلي الترتيب العالمي الأول في فئات الناشئين والشباب والكبار وفق آخر تصنيف.