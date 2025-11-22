الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوينتيرو ودابروفسكي وأهلي يتصدرون «رالي دبي»

كوينتيرو ودابروفسكي وأهلي يتصدرون «رالي دبي»
22 نوفمبر 2025 11:34

 
دبي (وام)

أعطى معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، شارة الانطلاق لمنافسات النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي الصحراوي «باها»، الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والرباعيات «الكوادز»، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في دبي فستيفال سيتي مول، بحضور عدد كبير من المسؤولين والجمهور.
شارك في مراسم الإطلاق، محمد أحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.
وأسفرت المرحلة التمهيدية للرالي، التي أقيمت لمسافة 5.64 كيلومتر في حتّا، عن تصدر كل من الأميركي سيث كوينتيرو، والبولندي كونراد دابروفسكي، والإماراتي عبدالعزيز أهلي لفئات السيارات والدراجات النارية والكوادز على التوالي.
وعاد نجم داكار الأميركي سيث كوينتيرو بقوة في مشاركته هذا العام، متصدراً فئة السيارات على متن «تويوتا هايلكس»، برفقة ملاحه أندرو شورت، بزمن 4:32.1 دقيقة، متقدماً بـ 2.2 ثانية على التشيكي مارتن بروكوب بسيارة «فورد رابتور»، فيما حلّ الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني ثالثاً.
وفي فئة الدراجات النارية، استهل البولندي دابروفسكي حملة الدفاع عن لقبه بصدارة واضحة على دراجته «كي تي إم 450 رالي»، بفارق 7 ثوانٍ عن الفرنسي جان لوب ليبان، بينما جاء الفرنسي ماثيو دوفاز ثالثاً.
أما الإماراتي محمد البلوشي، متصدّر بطولة كأس العالم «باها» للدراجات النارية، فواجه بداية صعبة بعد توقُّف اضطراري على المسار كلفه دقيقة و42 ثانية، مؤكداً رغم ذلك ثقته في المنافسة خلال اليومين المقبلين.
وحافظ الإماراتي عبدالعزيز أهلي على نسق أدائه القوي في فئة الكوادز، منهياً المرحلة التمهيدية في الصدارة قبل دخول منافسات القدرة.
وبعد انتهاء المرحلة التمهيدية، عادت الفرق إلى دبي فستيفال سيتي للمشاركة في الاحتفالية التي شهدت تقديم المتسابقين أمام الجمهور.
وتتجه أنظار الفرق نحو التحدي الأكبر في صحراء القدرة السبت والأحد، بمسافة إجمالية تبلغ 390 كيلومتراً، حيث تنطلق المنافسات صباح السبت من منطقة الخدمة في دبي فستيفال سيتي، قبل التوجه إلى نقطة الانطلاق في المرموم لخوض المرحلة الخاصة لمسافة 195 كيلومتراً ضمن «مرحلة تويوتا الفطيم».

