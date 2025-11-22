«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية



عصام السيد (دبي)



حصد الجواد «مبيد» لإسطبلات الريف، بإشراف المدرب جابر بيطار، وقيادة راي داوسون، لقب سباق بطولة «بني ياس» للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثانية» لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزها المالية 300 ألف درهم، بعد أداء استثنائي، وسجّل البطل 1:32:77 دقيقة، خلال الأمسية الثانية لـ «كرنفال سباقات دبي»، والتي جرت على مضمار «ميدان».

وفاز المهر «ديفون آيلاند» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل، بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 165 ألف درهم، للخيول المهجنّة الأصيلة المبتدئة عمر السنتين «شمال الكرة الأرضية»، والثلاث سنوات «جنوب الكرة الأرضية»، وسجّل البطل 1:39:91 دقيقة.

وتُوج الجواد «مندلسون باي» بشعار نقابة سوتد وبوتد، وبإشراف المدرب بوبات سيمار «ثنائية»، وقيادة الفارس ريتشارد مولن، بطلاً لسباق «دبي كريك مايل»، البالغ إجمالي جوائزه المالية نصف مليون درهم، والمُخصص للخيول المهجنة الأصيلة فئة «قوائم»، وجرى في الشوط الخامس على مسافة 1600 متر رملي، ومسجّلاً 1:38:28 دقيقة.

ونالت المهرة «يونو» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، شوط الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة للمهرات فقط، عمر السنتين «شمال الكرة الأرضية»، والثلاث سنوات «جنوب الكرة الأرضية» في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وجوائزه 165 ألف درهم، وسجّلت البطلة 1:26:30 دقيقة.

وبفارق كبير فاز «ريمورز» لعلي حداد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بلقب سباق «ثندر سنو للتكافؤ»، في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر رملي، البالغ إجمالي جوائزه المالية 300 ألف درهم، بفارق كبير ومسجلاً 2:00:29 دقيقة.

وأحرز «أيكو بوينت» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية» جائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 300 ألف درهم، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف «85 إلى 105»، وسجل البطل 1:25:30 دقيقة.

وبعد أن أمضى الصيف في سباقات بارزة مثل بريكنيس وبلمونت ستيكس، لمع بريق «هارت أوف أونر» لجيم وكلير المحدودة، بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة الفارسة صافي أوسبورن، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600متر، على لقب سباق نخيل ستيكس، وجوائزه 210 آلاف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط «شروط»، وسجّل البطل 1:39:14 دقيقة.

