الرياضة

«المركز الأخير» في تجارب لاس فيجاس يُحبط هاميلتون!

«المركز الأخير» في تجارب لاس فيجاس يُحبط هاميلتون!
22 نوفمبر 2025 13:42

 
لاس فيجاس (رويترز)

قدّم لويس هاميلتون سائق فيراري مستوى جديداً من الأداء الضعيف في عام وصفه بأنه الأصعب في مسيرته ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بعد أن جاء في المركز الأخير بالتجارب التأهيلية لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى.
وشعر بطل العالم سبع مرات بالحسرة إزاء التجارب التأهيلية «المروّعة» على حلبة مبلّلة بمياه الأمطار واستسلم لانطلاقه من المركز الأخير في السباق.
وقال هاميلتون، الذي بدا يتمتع بالروح التنافسية في التجارب الحرة الأخيرة، إن السيارة كانت تعمل جيداً في وقت سابق من اليوم، وكان يعتقد أنه يتمتع بالوتيرة اللازمة لتحقيق نتيجة قوية قبل أن يتبدل الطقس.
وقال هاميلتون، وهو يشعر بالحزن، للصحفيين: «كانت السيارة رائعة في جلسة التجارب الثالثة، وبصراحة، كنت متحمساً للغاية».
وأضاف: «اعتقدت أخيراً أننا سنحظى بيوم جيد، لكن لم يكن مقدّراً لنا».
أضرت الأمطار الغزيرة والرذاذ المتناثر تحت الأضواء على طول حلبة لاس فيجاس بالرؤية بشدة خلال التجارب التأهيلية.
وقال هاميلتون: «كان الوضع في أسوأ حالاته، لم أستطع رؤية أي شيء».
وأضاف: «اصطدمت بعمود في إحدى المراحل ولم أستطع رؤية المنعطف تماماً».
سيكون هاميلتون أول سائق لفيراري ينطلق من المركز الأخير منذ جيانكارلو فيسيكيلا في أبوظبي عام 2009، كما أنها المرة الأولى في مسيرة السائق البريطاني (40 عاماً) التي يحتل فيها المركز الأخير في التجارب التأهيلية.
انتزع متصدر البطولة لاندو نوريس مركز أول المنطلقين لمصلحة فريق مكلارين، وحلّ ماكس فرستابن سائق رد بول ثانياً وكارلوس ساينز سائق وليامز ثالثاً.

