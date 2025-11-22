6 أشواط في كأس حمدان بن راشد بمضمار الشارقة



عصام السيد (الشارقة)



ينظِّم نادي الشارقة للفروسية والسباق، الأحد، سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة، ضمن السباق الثاني لمضمار الشارقة، الذي يتألف من 6 أشواط، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم 2025-2026، ودعم مجلس الشارقة الرياضي، وينطلق السباق في الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، ومجموع الجوائز 400 ألف درهم.

وخُصص الشوط الخامس الرئيسي، للمنافسة على لقب كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مُقدم من شركة لونجين سبيرت فلاي باك، وهو شوط مُخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنّفة بعمر ثلاث وأربع سنوات وأكبر، لمسافة 1700 متر، وجوائزه 200 ألف درهم.

وخُصص الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب لونجين سبيرت بايلوت وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وينطلق الشوط الثاني لمسافة 1700 متر، على لقب لونجين كونكويست وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1700 متر المتسابقين على لقب لونجين ماستر كوليكشن، وجوائز الشوط 40 ألف درهم، والشوط الرابع لمسافة 1700 متر، لونجين سبيرت بايلوت فلاي باك وجوائزه 40 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط السادس لمسافة 2000 متر، على لقب لونجين سبيرت زولو تايم وجوائزه 40 ألف درهم.