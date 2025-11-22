الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رباعي «أدنوك للمحترفين» يعزّز قائمة المغرب في «كأس العرب»

رباعي «أدنوك للمحترفين» يعزّز قائمة المغرب في «كأس العرب»
22 نوفمبر 2025 15:00

 

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
الإمارات وأفريقيا.. رؤية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى آفاق التنمية الإنسانية


عبَّر كريم البركاوي، مهاجم الظفرة، عن سعادته بالعودة إلى قائمة منتخب المغرب «الرديف»، ضمن أربعة لاعبين يمثّلون أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بعد مرحلة التصفيات 25 و26 نوفمبر الجاري.
وضمَّت قائمة طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المحلي، 26 لاعباً بينهم رباعي «دورينا»، كريم البركاوي «الظفرة»، سفيان بوفتيني «الوصل»، وليد أزارو «عجمان»، وطارق تيسودالي «خورفكان»، حيث شدّد السكتيوي على أن الهدف واضح، وقال: «الذهاب للمنافسة على اللقب» واستعادة ذكريات التتويج الوحيد في نسخة 2012 بالسعودية بقيادة البلجيكي إيريك جيريتس».
وقال البركاوي في تصريحات لـ«الاتحاد»، عقب خسارة الظفرة أمام النصر بالجولة الثامنة للدوري:  «أي لاعب يحلم بالدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، خاصة في بطولة تحمل قيمة كبيرة مثل كأس العرب، نطمح إلى الظهور بأفضل صورة والعودة بالكأس»، مؤكداً أن اختيار أربعة لاعبين من دوري أدنوك «يعكس قوة المسابقة ومستوى لاعبيها».
وعن تجربته الجديدة مع الظفرة، واحتلاله وصافة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، قال:  «كل تجربة تحتاج لإثبات الذات، وجدتُ استقبالاً رائعاً من النادي وجماهيره، وأسعى لتقديم الإضافة المطلوبة».
وتحدّث البركاوي عن طموحاته مع الظفرة، قائلاً: «جئت لمساعدة النادي أولاً، الأرقام الفردية تأتي مع الأداء الجماعي، والهدف هو خدمة الفريق قبل أي شيء».
وخطف البركاوي الأضواء مع الظفرة العائد إلى دوري المحترفين، ليس فقط بقدراته التهديفية، بل أيضاً باحتفالاته المتميزة التي أعادت للجماهير ذكريات السنغالي ماكيتي ديوب، الهداف التاريخي لـ «الفارس».
ويحمل البركاوي «30 عاماً» خبرة واسعة من محطاته السابقة مع حسنية أغادير والرائد السعودي، قبل أن يبدأ تحديه الجديد بقميص الظفرة رقم 33، ويسجل 6 أهداف في 6 مباريات ليحتل الوصافة خلف لابا كودجو نجم العين.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كأس العرب
المغرب
الظفرة
الوصل
عجمان
خورفكان
قطر
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©