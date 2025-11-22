رباعي «أدنوك للمحترفين» يعزّز قائمة المغرب في «كأس العرب»

معتصم عبدالله (دبي)



عبَّر كريم البركاوي، مهاجم الظفرة، عن سعادته بالعودة إلى قائمة منتخب المغرب «الرديف»، ضمن أربعة لاعبين يمثّلون أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بعد مرحلة التصفيات 25 و26 نوفمبر الجاري.

وضمَّت قائمة طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المحلي، 26 لاعباً بينهم رباعي «دورينا»، كريم البركاوي «الظفرة»، سفيان بوفتيني «الوصل»، وليد أزارو «عجمان»، وطارق تيسودالي «خورفكان»، حيث شدّد السكتيوي على أن الهدف واضح، وقال: «الذهاب للمنافسة على اللقب» واستعادة ذكريات التتويج الوحيد في نسخة 2012 بالسعودية بقيادة البلجيكي إيريك جيريتس».

وقال البركاوي في تصريحات لـ«الاتحاد»، عقب خسارة الظفرة أمام النصر بالجولة الثامنة للدوري: «أي لاعب يحلم بالدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، خاصة في بطولة تحمل قيمة كبيرة مثل كأس العرب، نطمح إلى الظهور بأفضل صورة والعودة بالكأس»، مؤكداً أن اختيار أربعة لاعبين من دوري أدنوك «يعكس قوة المسابقة ومستوى لاعبيها».

وعن تجربته الجديدة مع الظفرة، واحتلاله وصافة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، قال: «كل تجربة تحتاج لإثبات الذات، وجدتُ استقبالاً رائعاً من النادي وجماهيره، وأسعى لتقديم الإضافة المطلوبة».

وتحدّث البركاوي عن طموحاته مع الظفرة، قائلاً: «جئت لمساعدة النادي أولاً، الأرقام الفردية تأتي مع الأداء الجماعي، والهدف هو خدمة الفريق قبل أي شيء».

وخطف البركاوي الأضواء مع الظفرة العائد إلى دوري المحترفين، ليس فقط بقدراته التهديفية، بل أيضاً باحتفالاته المتميزة التي أعادت للجماهير ذكريات السنغالي ماكيتي ديوب، الهداف التاريخي لـ «الفارس».

ويحمل البركاوي «30 عاماً» خبرة واسعة من محطاته السابقة مع حسنية أغادير والرائد السعودي، قبل أن يبدأ تحديه الجديد بقميص الظفرة رقم 33، ويسجل 6 أهداف في 6 مباريات ليحتل الوصافة خلف لابا كودجو نجم العين.