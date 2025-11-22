الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
محمد الشرقي يتوِّج أبطال «سباق الفجيرة الوطني»

محمد الشرقي يتوِّج أبطال «سباق الفجيرة الوطني»
22 نوفمبر 2025 14:20

 
الفجيرة (وام)


أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المبادرات الرياضية في ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع نحو أسلوب حياة صحي ومتوازن.
جاء ذلك خلال حضور سموّه، جانباً من فعاليات سباق الفجيرة الوطني للجري في دورته التاسعة، والذي شهد مشاركة قياسية تجاوزت 5000 متسابق من إمارات الدولة، ما يعكس النمو المتواصل للحدث وارتفاع مستوى الإقبال عليه.
وأشاد سموّه بدور اللجنة المنظمة للحدث في إنجاحه واستقطاب المشاركين فيه، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمبادرات الداعمة لجودة حياة الأفراد بفئاتهم العمرية المختلفة وتشجيعهم على اعتماد نظام حياة رياضي وصحي.
وتَوَّج سموّه الفائزين الأوائل في الفئات المختلفة، مشيداً بمستوى التنظيم والمشاركة.

 

وتوزعت السباقات على 6 فئات متنوعة شملت: 3 كم، و5 كم، و10 كم، و11 كم (مسار جبلي)، وجري الفريق، وجري أصحاب الهمم، في إطار مسارات تمتد بين شوارع الفجيرة ومعالمها التراثية والطبيعية، ما أضفى على التجربة طابعاً استثنائياً يجمع بين التحدي والمتعة البصرية.
واختتمت فعاليات السباق وسط أجواء احتفالية وتفاعل كبير من الجمهور، إلى جانب تكريم الفائزين في جميع الفئات.
حضر التتويج، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وشريف رفيع، مدير بنك الفجيرة الوطني.
 

الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
