ويليام وأورلوفا يتوَّجان بـ «تنس دبي للشباب»

ويليام وأورلوفا يتوَّجان بـ «تنس دبي للشباب»
22 نوفمبر 2025 16:00

 
دبي (الاتحاد)

حصد السويدي ويليام كجيللبيرج، والروسية بولينا أورلوفا لقبي الرجال والسيدات في بطولة «دبي السوق الحرة الدولية للشباب» بنسختها الـ23، والتي نظمها اتحاد التنس، بإشراف الاتحاد الدولي في ملاعب توب سبن في دبي، وشارك فيها 119 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وتوَّج ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين.
وأسفرت المباريات النهائية عن فوز السويدي ويليام كجيللبيرج بكأس المركز الأول لفئة الشباب، بعد فوزه على التركي دوروك كاليكوغلو (6-3) لكلتا المجموعتين.
وفازت الروسية بولينا أورلوفا بكأس المركز الأول للشابات، بعد فوزها على التشيكية فالنتينا بيندا، بعد انسحابها في المجموعة الثانية لشعورها بآلام في الظهر، وفضّلت عدم الاستمرار في المباراة.
ووصف المرزوقي، البطولات الدولية للشباب، والتي تم تنظيمها في دبي والفجيرة، خصوصاً بطولة دبي السوق الحرة للشباب، بأنها انعكست بشكل إيجابي على تطور لاعبي الإمارات الواعدين، من خلال الاحتكاك الفني والتعرف على مدى تطور المنافسات لفئة الشباب، ومثمّناً الدعم والتعاون المميزين لـ «سوق دبي الحرة»، مما أسهم في نجاح البطولة في جميع النسخ الماضية بشكل كبير.
وأكد الأمين العام أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستويات وعدد اللاعبين المواطنين لفئتي الشباب والشابات، مشيراً إلى أن وصول اللاعبة سعيدة إسماعيل إلى نصف نهائي بطولة الفجيرة الدولية للشباب مؤخراً إنجاز متميز يؤكد أن تنس الإمارات مقبل على مرحلة جديدة.

 

