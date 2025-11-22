الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي ماريا يكشف عن مستقبله بعد الاعتزال

دي ماريا يكشف عن مستقبله بعد الاعتزال
22 نوفمبر 2025 16:43

 
بوينس آيرس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الخشونة» تكلّف «جناح» بايرن ميونيخ 3 مباريات!
مارسيليا يعزف «لحن الصدارة» بـ «السيمفونية الخامسة»!


كشف الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني لكرة القدم، إنه يعمل حالياً من أجل الحصول على الرخص التدريبية، من أجل العمل مدرباً بعد اعتزاله.
وأشار دي ماريا في مقابلة مع البرنامج التليفزيوني «سبورتس سنتر» إلى أنه وجد حتى مساعده المثالي في المستقبل، وهو لياندرو باريديس.
ويبدو أن دي ماريا، الفائز بكأس العالم 2022، مقتنع تماماً بأن زميله السابق في باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين يشاركه نفس رؤية اللعب، حيث قال: «ستلعب فرقنا بطريقة 4 3- 3- دائماً، لقد ناقشت الأمر مع لياندرو مسبقاً، وأخبرني الشيء نفسه، لذا، لا توجد أي مشكلة».
واختار الثنائي الأرجنتيني، إنهاء مسيرتهما الاحترافية في ناديي طفولتهما، دي ماريا في روزاريو سنترال وباريديس في بوكا جونيورز، وكلاهما يفكر في المستقبل بأن يصبحا مدربين، متنافسين.
وأكد دي ماريا: «بعد اعتزالنا، نريد تدريب روزاريو سنترال وبوكا جونيورز».

 

الأرجنتين
أنخيل دي ماريا
باريس سان جيرمان
بوكا جونيورز
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©