دي ماريا يكشف عن مستقبله بعد الاعتزال



بوينس آيرس (د ب أ)



كشف الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني لكرة القدم، إنه يعمل حالياً من أجل الحصول على الرخص التدريبية، من أجل العمل مدرباً بعد اعتزاله.

وأشار دي ماريا في مقابلة مع البرنامج التليفزيوني «سبورتس سنتر» إلى أنه وجد حتى مساعده المثالي في المستقبل، وهو لياندرو باريديس.

ويبدو أن دي ماريا، الفائز بكأس العالم 2022، مقتنع تماماً بأن زميله السابق في باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين يشاركه نفس رؤية اللعب، حيث قال: «ستلعب فرقنا بطريقة 4 3- 3- دائماً، لقد ناقشت الأمر مع لياندرو مسبقاً، وأخبرني الشيء نفسه، لذا، لا توجد أي مشكلة».

واختار الثنائي الأرجنتيني، إنهاء مسيرتهما الاحترافية في ناديي طفولتهما، دي ماريا في روزاريو سنترال وباريديس في بوكا جونيورز، وكلاهما يفكر في المستقبل بأن يصبحا مدربين، متنافسين.

وأكد دي ماريا: «بعد اعتزالنا، نريد تدريب روزاريو سنترال وبوكا جونيورز».