ماتشيدا يُتوج بكأس اليابان للمرة الأولى

ماتشيدا يُتوج بكأس اليابان للمرة الأولى
22 نوفمبر 2025 16:46

طوكيو (د ب أ)

تُوج ماتشيدا زيلفيا بلقب كأس إمبراطور اليابان لكرة القدم، عقب فوزه على فريق فيسيل كوبي 3-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت.
وأنهى ماتشيدا زيلفيا الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، سجّلهما شوتا فوجيو في الدقيقة السادسة، ويوكي سوما في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني، سجل فوجيو الهدف الثالث لماتشيدا في الدقيقة 56، ثم سجل تايسي مياشيرو هدف حفظ ماء الوجه لفيسيل كوبي في الدقيقة 62.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها ماتشيدا زيلفيا بلقب كأس الإمبراطور.
وكان فيسيل كوبي، بطل دوري الياباني مرتين متتاليتين، يطمح في أن يصبح ثالث نادٍ يحقق كأس الإمبراطور مرتين على التوالي في عصر الاحتراف.
لكن الهزيمة أنهت آماله، وجعلته يختتم الموسم من دون أي لقب، وذلك بعد خروجه مؤخراً من سباق المنافسة على لقب الدوري الياباني.
وحقق فريق ماتشيدا زيلفيا، والذي كان أبرز إنجازاته حتى الآن هو التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية الياباني عام 2023، انتصاراً صعباً أمام 31 ألفاً 414 متفرجاً.

 

اليابان
كأس اليابان
طوكيو
كرة القدم
فيسيل كوبي
