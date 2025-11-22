«الأبيض» يعتمد على «القائمة الأساسية» في كأس العرب

معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم، مرحلة جديدة من التحضيرات، قبل المشاركة المرتقبة في كأس العرب التي تستضيفها قطر مطلع ديسمبر المقبل، بطموحات جديدة ورغبة في التعويض ومصالحة الجماهير، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين الاعتماد على القائمة الأساسية في البطولة، بهدف إعادة توجيه «الأبيض» نحو مسار الانتصارات، بعد الخروج من «الملحق الآسيوي» لتصفيات «مونديال 2026» أمام العراق.

ويبدأ المنتخب تجمُّعه الداخلي في دبي يوم الأربعاء المقبل، على أن يغادر إلى الدوحة يوم الجمعة لمواصلة المعسكر وخوض منافسات البطولة، ويشهد البرنامج إقامة معسكر مغلق لمدة يومين في دبي، يُركز خلالهما الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية وإعادة الانسجام التكتيكي بين اللاعبين، قبل الانتقال إلى العاصمة القطرية لاستكمال الإعداد.

وتتجّه الأنظار إلى المواجهة الافتتاحية أمام الأردن 3 ديسمبر، وينظر إليها كوزمين باعتبارها اختباراً حقيقياً لقياس قدرة اللاعبين على استعادة روح المنافسة، وتقديم ردّة فعل قوية، ويعوّل المدرب على جرعة جديدة من الانضباط، والتنظيم الدفاعي، والهجمات السريعة، مستفيداً من ارتفاع مستوى بعض العناصر خلال الجولات الماضية من الدوري.

وفي إطار التحضير لكأس العرب، يواصل الجهاز الفني متابعة الجولة الثامنة من «دوري أدنوك للمحترفين» بكامل تفاصيلها، بهدف اختيار العناصر الأجهز من الناحية البدنية والفنية، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة على عدد من المراكز، وتشير التوقعات إلى أن قائمة البطولة تشهد وجود اللاعبين الأكثر استمرارية وانسجاماً خلال الأسابيع الأخيرة.

ومع اقتراب موعد السفر إلى الدوحة، تتصاعد آمال الجماهير بأن تكون مشاركة «الأبيض» بداية حقيقية لمرحلة تصحيح جديدة، تعيد الثقة والهوية الفنية للمنتخب، وتفتح صفحة مختلفة في سجل البطولات المقبلة.