الرياضة

تغريم نادٍ صيني 70 ألف دولار بسبب الإهانات!

تغريم نادٍ صيني 70 ألف دولار بسبب الإهانات!
22 نوفمبر 2025 18:24

 
بكين (أ ف ب)

غرمت رابطة الدوري الصيني لكرة القدم، أحد أندية الدرجة الأولى نحو 70 ألف دولار، بعد أن وجّه مشجعوه إهانات عنصرية للاعب الغاني فرانك أتشيامبونج.
تعود الحادثة إلى 31 أكتوبر، خلال مباراة خارج الأرض في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، عندما واجه فريقه نادي تشنجدو رونجتشنج في عاصمة إقليم سيتشوان (جنوب غرب).
وذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الرسمية أن «الأفعال المشينة، التي تم تصويرها وانتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شملت إطلاق أصوات تحاكي القردة للسخرية من لون بشرة اللاعب الغاني، إضافة إلى تكرار إشارات».
وسبق للاعب نادي هينان البالغ 32 عاماً أن حمل ألوان أندرلخت البلجيكي بين عامي 2013 و2017.
وأوضحت الرابطة في بيان، أن بعض مشجعي تشنجدو رونجتشنج «أطلقوا تصريحات وتصرفات تمييزية ومهينة» بحق صاحب 2 3 مباراة دولية.
وقررت لجنة الانضباط فرض غرامة قدرها 500 ألف يوان (نحو 70 ألف دولار) على النادي، وإغلاق جزء من المدرجات لمباراة واحدة.
وأفادت شرطة تشنجدو أنه تم توقيف رجلين يبلغان 37 و41 عاماً بعد المباراة، ووضعهما قيد الاحتجاز الإداري (إجراء قد يمتد نظرياً من يوم إلى 20 يوماً)، كما حُكم عليهما بالمنع من دخول المنشآت الرياضية لمدة 12 شهراً لحضور مسابقات «مماثلة».

الصين
الدوري الصيني
بكين
غانا
أندرلخت
بلجيكا
