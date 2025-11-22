الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تشيلسي يقفز إلى «الوصافة» في «البريميرليج»

تشيلسي يقفز إلى «الوصافة» في «البريميرليج»
22 نوفمبر 2025 18:43

 
لندن (د ب أ)

قفز تشيلسي إلى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 2- صفر في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري.
وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله بيدرو نيتو في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني، سجل إنزو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 88.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت، وتوقف رصيد بيرنلي عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
وأصبح هذا الفوز هو السابع لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.
فيما باتت هذه الخسارة هي الثامنة لبيرنلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
بيرنلي
