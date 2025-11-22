الوصل يتعثر للمرة الأولى هجومياً ويكتفي بـ «نقطة» أمام عجمان!

معتصم عبدالله (دبي)



فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الوصل وضيفه عجمان، على استاد زعبيل، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «15 نقطة»، مقابل «10 نقاط» لـ«البرتقالي».

وغابت الإثارة عن مجريات اللقاء، وشهدت المباراة حالة الطرد الوحيدة، بخروج المغربي وليد أزارو، لاعب عجمان في الدقيقة 45، بقرار من الحكم الأوروجوياني أندريس ماتونتي، بعد اعتراضه على البطاقة الصفراء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ويُعد التعادل هو الأول لعجمان في الدوري هذا الموسم، والثالث للوصل في مشواره، والثاني على التوالي، بعد مواجهتي العين وخورفكان 1-1 في الجولتين الثالثة والسابعة، كما كانت المباراة هي الأولى التي يفشل فيها الوصل في التسجيل هذا الموسم.

واحتفظ الوصل بأفضليته التاريخية في مواجهاته أمام عجمان في «دوري المحترفين»، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السابع بينهما، مقابل 13 انتصاراً لـ «الأصفر»، و7 انتصارات لـ «البرتقالي».