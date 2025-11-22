الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطائح إلى «النقطة السادسة» عبر بوابة كلباء

البطائح إلى «النقطة السادسة» عبر بوابة كلباء
22 نوفمبر 2025 19:00

 
فيصل النقبي (كلباء) 

أخبار ذات صلة
التعادل يحسم قمة العين والجزيرة في «أدنوك للمحترفين»
الوصل يتعثر للمرة الأولى هجومياً ويكتفي بـ «نقطة» أمام عجمان!


حقق البطائح فوزاً مهماً على كلباء 3-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد كلباء، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليصل «الراقي» إلى «النقطة السادسة»، فيما تجمد رصيد «النمور» عند «11 نقطة».
وشهد الشوط الأول تسجيل البطائح لهدفه الأول عن طريق أناتولي في الدقيقة 41، وأيضاً طرد المهاجم محمد مهدي محبي لاعب كلباء بسبب الخشونة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وفي بداية الشوط الثاني، نجح البطائح في تسجيل الهدف الثاني بتوقيع سعود خليل في الدقيقة 48، وقلص كلباء الفارق بهدف عكسي عندما هز عمر كيتا لاعب البطائح شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 52، وحسم أفوني جونيور اللقاء الهدف الثالث للبطائح، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
كلباء
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©