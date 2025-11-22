البطائح إلى «النقطة السادسة» عبر بوابة كلباء



فيصل النقبي (كلباء)



حقق البطائح فوزاً مهماً على كلباء 3-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد كلباء، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليصل «الراقي» إلى «النقطة السادسة»، فيما تجمد رصيد «النمور» عند «11 نقطة».

وشهد الشوط الأول تسجيل البطائح لهدفه الأول عن طريق أناتولي في الدقيقة 41، وأيضاً طرد المهاجم محمد مهدي محبي لاعب كلباء بسبب الخشونة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح البطائح في تسجيل الهدف الثاني بتوقيع سعود خليل في الدقيقة 48، وقلص كلباء الفارق بهدف عكسي عندما هز عمر كيتا لاعب البطائح شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 52، وحسم أفوني جونيور اللقاء الهدف الثالث للبطائح، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.