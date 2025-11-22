«العديد 30» و«الصاروخ 1» يتفوقان في سباق دبي للقوارب الشراعية



دبي (الاتحاد)



كسب القارب «العديد 30» لمالكه محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي لقب فئة الشباب، فيما جدد القارب «الصاروخ 1» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي، وبقيادة النوخذة جمعة محمد المرزوقي تفوقه في فئة الناشئين، وذلك في منافسات الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي الحافل بالمنافسات في مختلف التخصصات البحرية.

وشهد السباق مشاركة 46 قارباً، نجح 45 منها في إكمال المسافة بنجاح، في مؤشر إيجابي يدل على ارتفاع قوة ومهارة المشاركين من فئتي الشباب والناشئين، وما يقدمه هذا السباق من جيل واعد قادر على مواصلة مسيرة العطاء للنواخذة المتمرسين، خصوصاً أن المشاركة اقتصرت على أبناء الدولة.

وأبحرت القوارب بحرفة ودقة من المشاركين في بحر دبي، قبل أن تحط رحالها على شواطئ جميرا، بعد سباق تميز بالسرعة والتقارب الكبير بين القوارب.

وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى، إذ شهدت فئة الشباب، حصول «زلزال 25» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي، والنوخذة عبدالله مروان المرزوقي على المركز الثاني، فيما جاء القارب «زلزال 1» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي، والنوخذة أحمد عبدالله المرزوقي على المركز الثالث، وفي منافسات الناشئين، حل القارب «ذيبان 88» للمالك والنوخذة طارش علي القبيسي بالمركز الثاني، والقارب «الذيب 40» للمالك والنوخذة محمد إبراهيم المرزوقي، بالمركز الثالث.

وأشاد المري بمستويات النوخذة والبحارة المشاركين الذين نجحوا باختيار المسار الأنسب والتقدم بشكل سريع حتى خط النهاية، مؤكداً أن هذا النوع من السباقات مهمة للغاية لدعم أصحاب المواهب الواعدة وتحفيزهم على الاستمرارية في سباقات الفئات للقوارب الأكبر خلال المرحلة المقبلة من مسيرتهم، كما ثمن جهود الداعمين لنجاح الفعاليات الرياضية هذا الموسم من شركاء النجاح من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

من جانبه عبر النوخذة جمعة محمد المرزوقي، عن سعادته بالحصول على المركز الأول لفئة الناشئين، وأوضح أن عائلته لهم الفضل الأبرز في دعمه وتحفيزه في ممارسة هذه الرياضة منذ كان في السادسة من عمره، ويتطلع أن يواصل المضي على مسيرة الإنجازات التي تحققها عائلته في هذه الرياضات البحرية.

فيما اعتبر النوخذة محمد خالد الرميثي، الفائز في فئة الشباب، أن دعم وتحفيز نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يساهم في هذه النجاحات التي تحققها السباقات المخصصة لهذه الفئة، ولها أثر مهم في تحفيزهم من أجل المضي قدماًُ في مسيرتهم بطموحات أكبر في المستقبل.