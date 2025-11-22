مدرب تشيلسي لم يعجبه الفوز!

لندن (د ب أ)



أشاد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي بلاعبيه بعد الفوز بصعوبة خارج أرضه على بيرنلي بنتيجة 2- صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح ماريسكا عبر قناة (تي إن تي) عقب اللقاء «لم يعجبني هذا الفوز، لأننا واجهنا صعوبات عديدة، ولكن هذا وارد في أول مباراة بعد التوقف الدولي، وكذلك توقيت اللقاء، واللعب خارج أرضنا، فاللعب هنا يبقى صعباً دائماً».

استدرك المدرب الإيطالي «لكنني سعيد بالطريقة التي نافسنا بها في المباراة».

وأشار «الخروج بشباك نظيفة في ملعب بيرنلي يبقى صعباً أيضاً، أي فريق معرض لاستقبال أهداف، لكن بيرنلي لم يشكل خطورة علينا باستثناء فرصة واحدة فقط، بينما أتيحت لنا العديد من الفرص خلال المباراة».

واصل مدرب تشيلسي «أندريه سانتوس قدم أداءً رائعاً في مباراة صعبة رغم غيابه لفترة طويلة، لذا فإن مهمته لم تكن سهلة».

وكشف إنزو ماريسكا أنه خطط لإشراك ريس جيمس قائد الفريق لمدة 45 دقيقة فقط، لذا استبدله بين الشوطين.

واختتم إنزو ماريسكا «الحفاظ على صحوتنا وسلسلة نتائجنا الإيجابية قبل التوقف الدولي كان أمراً مهماً أيضاً، والآن نستعد بطاقة وحماس لمباراة الثلاثاء المقبل».

ويستقبل تشيلسي نظيره برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.