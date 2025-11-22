الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب تشيلسي لم يعجبه الفوز!

مدرب تشيلسي لم يعجبه الفوز!
22 نوفمبر 2025 19:48

لندن (د ب أ)


أشاد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي بلاعبيه بعد الفوز بصعوبة خارج أرضه على بيرنلي بنتيجة 2- صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
«ثنائية» بارنز تقود نيوكاسل إلى الفوز على مانشستر سيتي
فان دايك يفتح النار على زملائه في ليفربول!

صرح ماريسكا عبر قناة (تي إن تي) عقب اللقاء «لم يعجبني هذا الفوز، لأننا واجهنا صعوبات عديدة، ولكن هذا وارد في أول مباراة بعد التوقف الدولي، وكذلك توقيت اللقاء، واللعب خارج أرضنا، فاللعب هنا يبقى صعباً دائماً».
استدرك المدرب الإيطالي «لكنني سعيد بالطريقة التي نافسنا بها في المباراة».
وأشار «الخروج بشباك نظيفة في ملعب بيرنلي يبقى صعباً أيضاً، أي فريق معرض لاستقبال أهداف، لكن بيرنلي لم يشكل خطورة علينا باستثناء فرصة واحدة فقط، بينما أتيحت لنا العديد من الفرص خلال المباراة».
واصل مدرب تشيلسي «أندريه سانتوس قدم أداءً رائعاً في مباراة صعبة رغم غيابه لفترة طويلة، لذا فإن مهمته لم تكن سهلة».
وكشف إنزو ماريسكا أنه خطط لإشراك ريس جيمس قائد الفريق لمدة 45 دقيقة فقط، لذا استبدله بين الشوطين.
واختتم إنزو ماريسكا «الحفاظ على صحوتنا وسلسلة نتائجنا الإيجابية قبل التوقف الدولي كان أمراً مهماً أيضاً، والآن نستعد بطاقة وحماس لمباراة الثلاثاء المقبل».
ويستقبل تشيلسي نظيره برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
إنزو ماريسكا
بيرنلي
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©