الرياضة

ألونسو يكشف عن موعد عودة أرنولد إلى ريال مدريد

ألونسو يكشف عن موعد عودة أرنولد إلى ريال مدريد
22 نوفمبر 2025 19:56

 
لندن (د ب أ)

أبدى تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إعجابه باللياقة البدنية التي ظهر بها المدافع الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب إلى إثبات نفسه بعد بداية صعبة مع الفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ألكسندر أرنولد شارك أساسياً في ثلاث مباريات فقط مع الفريق الإسباني منذ انضمامه إليه هذا الصيف قادما من ليفربول الإنجليزي، وكانت آخر مشاركة له أساسياً يوم 16 سبتمبر الماضي، فيما منعته الإصابات من المواصلة وشارك بديلاً في مبارتين فقط منذ ذلك الحين.
وفي الوقت الذي تعرض فيه داني كارفخال للإصابة، انتقل الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي من وسط الملعب إلى الظهير الأيمن والذي كان من المفترض أن يشغله ألكسندر أرنولد، بعد انتقاله من فريقه السابق إلى العاصمة الإسبانية.
لكن ألونسو قال إن ألكسندر أرنولد كان مجتهدا في التدريبات خلال فترة التوقف الدولي، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي، وهو في وضع قد يمكنه من المشاركة في مواجهة ريال مدريد مع إلتشي الأحد بالدوري الإسباني.
وأضاف ألونسو في مؤتمر صحفي: «استغللنا فترة التوقف الدولي ليتدرب ترينت بشكل مكثف للعودة إلى لياقته الكاملة بعد إصابته».
وتابع: «يمكن لفاليفردي أن يواصل اللعب في هذا المركز، لكن وجود ترينت في حالة جيدة يعطينا المزيد من الخيارات في ذلك المركز».
وأوضح: «الأمر لا يتعلق به فقط هناك أيضاً خيارات أخرى مثل إيدير ميليتاو والذي لعب مؤخراً مع منتخب البرازيل أو راؤول أسينسيو».
وبدأ ريال مدريد الموسم بتحقيق 13 فوز من 14 مباراة في كل البطولات، لكنه خسر في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي ثم تعادل سلباً مع رايو فاييكانو في المباراة الماضية بالدوري.
وكانت تلك المرة الأولى التي لا ينجح الفريق في التسجيل في مباراتين متتاليين منذ عامين ونصف، مما زاد من الضغوطات على كاهل النجم الفرنسي ومهاجم الفريق كيليان مبابي.
وقال ألونسو: «الأمر لا يعود إلى مبابي فقط، الأمر يعود للفريق ككل، حينما لا نتمكن من التسجيل، يجب علينا النظر إلى الخيارات الأخرى ولا ننظر فقط إلى المهاجم». وأضاف: «يمكن أن تأتي الأهداف من الأجنحة أيضاً أو من الضربات الثابتة، الأهداف ستأتي ليس لدي شك في ذلك».
وتابع مدرب ليفركوزن السابق: «نعرف أين نحن، وما ينتظره منا ريال مدريد وكل شيء يمكن أن يحدث، نتقبل الأمور بصدر رحب ونحافظ على مقياس أدائنا في كل المباريات سواء كانت الأمور جيدة أم سيئة».

