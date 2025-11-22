حتا يقتنص صدارة «الأولى» بعد تعثر دبا الحصن



معتصم عبدالله (أبوظبي)



اقتنص حتا الصدارة المؤقتة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه مصفوت 2-0، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة، التي شهدت تعثر دبا الحصن بالخسارة الأولى له هذا الموسم أمام جلف يونايتد 0-2، فيما تُستكمل الجولة يوم الأحد بخمس مواجهات، تشمل العروبة والجزيرة الحمراء، الاتفاق ومجد، الحمرية وسيتي، يونايتد والإمارات، والعربي والفجيرة.

وحقق حتا فوزاً مهماً خارج ملعبه بهدفي صموئيل روزا في الدقيقة 56، ورافائيل سيلفا في الدقيقة 92، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 14 نقطة من 7 مباريات في صدارة الترتيب «مؤقتاً»، بينما بقي مصفوت في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

وفي اللقاء الثاني، تلقى دبا الحصن خسارته الأولى هذا الموسم أمام جلف يونايتد، بعدما سجل إيمانويل موتالي الهدف الأول في الدقيقة 69، وأضاف كريستيانو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليتراجع الحصن إلى «الوصافة» برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما رفع جلف يونايتد رصيده إلى 10 نقاط من 8 مباريات ليتقدم إلى المركز السادس.