دبا الحصن تستضيف «الجولة الخامسة» من سباقات «قُرى الإمارات للجري»



الشارقة (وام)



نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الجولة الخامسة من سلسلة سباقات «قُرى الإمارات للجري 2025» التي تُقام ضمن فعاليات «عام المجتمع» برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس المجلس.

وانطلقت السباقات في منطقة دبا الحصن بإمارة الشارقة، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والأطفال وأصحاب الهمم، ما يجسد تكامل الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة التي يمثل الإنسان جوهر أولوياتها.

وجاء تنظيم الجولة الخامسة من السباقات بالتزامن مع احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ54، حيث شهدت منطقة دبا الحصن مجموعة من الفعاليات الوطنية شملت المسيرة الوطنية والعروض الفنية والأنشطة التراثية والاحتفالات التي عكست روح الاتحاد والانتماء، ما أضفى أجواءً احتفالية على السباق وعزز حضور الهوية الوطنية في الحدث.

تخللت فعاليات السباق عروض تراثية إماراتية قدمتها فرق فنية وشعبية، أسهمت في تعريف المشاركين والزوار بالموروث المحلي لمنطقة دبا الحصن، وإبراز المظاهر الثقافية الأصيلة، إلى جانب دورها في الترويج السياحي للمنطقة، وتسليط الضوء على مقوماتها الطبيعية والتراثية.

وتم تتوّيج الفائزين بالمراكز الأولى وتكريم المشاركين المتميزين في مختلف الفئات وسط أجواء احتفالية تعكس روح الوحدة والتلاحم الوطني التي تميز مجتمع دولة الإمارات.



حضر التتويج محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومحمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وعادل علوان النقبي مدير الديوان الأميري في دبا الحصن، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.

وشارك المركز الزراعي الوطني في الفعاليات المصاحبة للسباق من خلال سوق المزارعين والذي شهد عرض مجموعة من المنتجات الزراعية المحلية من منطقة دبا الحصن إلى جانب استعراض الممارسات الزراعية والبيئية الحديثة.

وأتاح المركز للزوار والمشاركين فرصة التعرف على المنتجات العضوية والموسمية التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وتشجيع الزراعة المحلية.

وتميزت الجولة الخامسة من سباقات «قُرى الإمارات للجري» 2025 بطابعها البحري والبيئي المتنوع، نظراً لما تتمتع به منطقة دبا الحصن من بيئة طبيعية وهوية جغرافية متفردة تجمع بين الجبال والوديان والبحر ما منح المشاركين والزوار تجربة مميزة تعكس جمال القرى الإماراتية وثراء موروثها البيئي والاجتماعي والطبيعي.

وتشكل سباقات «قُرى الإمارات للجري» 2025 فرصة مهمة لاستكشاف الجوانب الثقافية والسياحية والاجتماعية التي تزخر بها القرى الإماراتية، في إطار رؤية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادفة إلى إبراز مقومات التنمية في مختلف مناطق الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

وتنوّعت مسافات السباقات بما يناسب جميع الفئات وشملت سباق العائلة لمسافة 1.5 كيلومتر والسباق المجتمعي لمسافة 5 كيلومترات والسباق التنافسي لمسافة 10 كيلومترات، ما أتاح المجال لمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي تنظيم سباقات «قرى الإمارات للجري» ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، من خلال مبادرات مجتمعية ورياضية تسهم في رفع جودة الحياة وتشجع على تبني نمط حياة صحي، بما يرسخ قيم الخدمة المجتمعية والتطوع وثقافة المسؤولية المشتركة.

جدير بالذكر أن سباقات «قُرى الإمارات للجري» 2025 تُنظم بالشراكة مع شركة «أدنوك» وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.

وتُعد السباقات منصة مجتمعية ورياضية تُبرز قيم الانتماء والتلاحم وتسهم في تسليط الضوء على تنوع تضاريس الدولة الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها.