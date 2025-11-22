الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شتوتجارت يفرض «التعادل القاتل» على دورتموند

شتوتجارت يفرض «التعادل القاتل» على دورتموند
22 نوفمبر 2025 21:06

 
دورتموند (رويترز) 

سجل دينيز أونداف ثلاثية آخرها في اللحظات الأخيرة ليقود شتوتجارت للتعادل 3-3 مع بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وسجل أونداف هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما اعتقد دورتموند أنه فاز بالمباراة بعدما هز البديل كريم أديمي الشباك في الدقيقة 89.
ونجح دورتموند، الذي يستضيف فياريال في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في التقدم بفارق هدفين في الشوط الأول، بعد أن عانى في بعض الأحيان أمام الضيوف.
وسجل إيمري تشان ركلة جزاء في الدقيقة 34، قبل أن يضاعف ماكسيميليان باير النتيجة بعد سبع دقائق من تسديدة قوية.
لكن شتوتجارت عاد سريعاً في النتيجة، عندما نجح الألماني الدولي أونداف في تقليص الفارق بعد دقيقتين من استئناف الشوط الثاني.
وأُلغي هدف سجله سيرو جيراسي لاعب دورتموند بداعي التسلل، قبل أن يسدد في العارضة قبل أن يضع أونداف الكرة في الشباك من مسافة قريبة، بعد ركلة ركنية ليدرك التعادل.
وكانت الدقائق الأخيرة من المباراة مثيرة، إذ عاد دورتموند إلى المقدمة بهدف البديل أديمي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يفسد أونداف الحفل على جماهير الفريق المضيف بهدفه الثالث.
ويحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري برصيد 31 نقطة.

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
دورتموند
