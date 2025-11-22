الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بايرن ميونيخ يدمر فرايبورج بـ «سداسية»!

بايرن ميونيخ يدمر فرايبورج بـ «سداسية»!
22 نوفمبر 2025 21:08

 
برلين (أ ف ب)

قلب بايرن ميونيخ المتصدر وبطل الموسم الماضي الطاولة على ضيفه فرايبورج، عندما حول تخلفه بثنائية نظيفة، إلى فوز كبير 6-2، مستعيداً توازنه في ميونيخ في المرحلة الحادية عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
ووجد العملاق البافاري نفسه متخلفاً بهدفين في 17 دقيقة عبر الياباني يويتو سوزوكي بتمريرة من ناتياس جينتر (12) والسويسري يوهان مانزامبي، إثر تمريرة من يان-نيكلاس بيستي (17).
وقلص الواعد لينارت كارل (17 عاماً) الفارق بعد خمس دقائق، إثر تمريرة من ميكايل أوليسيه (22)، قبل أن يرد التحية إلى الدولي الفرنسي عندما مرر له كرة التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
واندفع بايرن ميونيخ بقوة في الشوط الثاني، وبعدما ألغي له هدف لكارل بداعي التسلل (52)، منحه المدافع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو التقدم للمرة الأولى في المباراة بتسجيله الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق (55)، قبل أن يعزز هدافه الدولي الإنجليزي هاري كين بالرابع (60).
ورفع كاين رصيده إلى 14 هدفاً في صدارة هدافي «البوندسليجا».
وتلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة واعده كارل (71) فدخل مكانه السنغالي نيكولاس جاكسون الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 78 بتمريرة من أوليسيه الذي اختتم المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه (84).
وعاد رجال المدرب البلجيكي فانسان كومباني إلى سكة الانتصارات بعدما أفلتوا من الخسارة الأولى هذا الموسم بخطفهم التعادل في الوقت بدل الضائع من مباراتهم ضد ضيفهم أونيون برلين (2-2) قبل فترة التوقف الدولية.
وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 31 نقطة بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر الجديد وصيفه الموسم الماضي وبطل الموسم قبل الماضي باير ليفركوزن الذي عاد بدوره إلى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورج 3-1.
وحسم ليفركوزن نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الثلاثية عبر يوناس هوفمان، إثر تمريرة من الإسباني أليخاندرو جريمالدو (9) والبوركينابي إدمون تابسوبا، إثر تمريرة من الإسباني الآخر أليكس جارسيا (25) والأميركي مالك تيلمان، إثر تمريرة من التشيكي باتريك شيك (33).
وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف عبر السلوفاكي دينيس فافرو (58).
ورفع ليفركوزن رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لايبزج الثاني سابقاً والذي يستضيف فيردر بريمن الأحد في ختام المرحلة، فيما مني فولفسبورج بخسارته الثالثة توالياً والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
فرايبورج
هاري كين
