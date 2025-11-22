الهلال يطارد النصر بفوز صعب على الفتح

الرياض (د ب أ)



فاز فريق الهلال 2-1 على ضيفه الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل مراد باتنا هدف تقدم الفتح في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، ثم تعادل داروين نونيز للهلال في الدقيقة 26، بينما جاء هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء سجلها روبن نيفيز في الدقيقة 88 ليمنح الهلال 3 نقاط ثمينة وصعبة.

ولعب الهلال بنقص عددي آخر 10 دقائق بسبب طرد لاعبه ناصر الدوسري نتيجة لتدخل قوي ضد لاعب من الفتح.

ورفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر، والذي يلعب الأحد مع الخليج، أما الفتح فيظل في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

باغت الفتح مضيفه بضغط مبكر أسفر عن ركلة جزاء حصل عليها المغربي مراد باتنا، إثر عرقلة من البرتغالي روبن نيفيز، ليتحقق الحكم من صحة قراره عبر تقنية الفيديو، ويؤكد وجود مخالفة، ومنها سجل باتنا أيضاً هدف تقدم الفتح في الدقيقة 9.

وبعد الهدف ضغط الهلال بكثافة سعياً للتعادل، لكن الفرص التي أتيحت للاعبيه لم تستغل بالشكل الأمثل، وأبرزها تسديدات من سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم أوليفيرا.

لكن في الدقيقة 26 استغل الهلال ارتباكاً دفاعياً من لاعبي الفتح في إبعاد إحدى الكرات، ليمرر المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي كرة إلى المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز داخل منطقة الجزاء، حيث نجح لاعب ليفربول السابق في مراوغة الحارس والتسجيل في الشباك.

وفي الشوط الثاني، ظل الهلال صاحب الأفضلية الهجومية والأكثر سيطرة واستحواذ، لكن تألق دفاع الفتح ومن خلفه الحارس باتشيكو حال دون اهتزاز الشباك.

وفي الدقيقة 79 ازدادت الأمور على فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في البحث عن التقدم، بعدما تلقى ناصر الدوسري لاعب خط وسط الهلال بطاقة حمراء، إثر مخالفة قوية. ورغم لعب الهلال الدقائق المتبقية بنقص عددي، لكن الخطورة لم تغب، كما ساهمت التبديلات التي أجراها المدرب في زيادة الضغط الهجومي.

وفي الدقيقة 86، سدد القائد سالم الدوسري كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنه تعرض للإعاقة أثناء التسديد ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو أيضاً.

ومن الركلة سجل البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني للهلال، ليقوده نحو الانتصار الثمين الذي حافظ على سجله المميز هذا الموسم، وقربه خطوة أخرى من صدارة النصر.

أما الفتح فتستمر معاناته على مستوى النتائج هذا الموسم.