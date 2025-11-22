الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ليفربول يواصل الانهيار في «البريميرليج»!

ليفربول يواصل الانهيار في «البريميرليج»!
22 نوفمبر 2025 21:29

 
ليفربول (رويترز)

فاجأ نوتنجهام فورست مضيفه ليفربول حامل اللقب، وتغلب عليه 3-صفر، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو ما أثر سلباً على طموحات ليفربول في المنافسة على اللقب، بينما حقق فورست أول انتصارين متتاليين له في الدوري على ملعب ليفربول منذ 62 عاماً.
وحسم فورست المباراة بثلاثة أهداف سجلها موريلو ونيكولو سافونا ومورجان جيبس وايت، ملحقاً بفريق المدرب أرنه سلوت الهزيمة السادسة في آخر سبع مباريات بالدوري.
وتراجع ليفربول إلى المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر أرسنال الذي يستضيف توتنهام هوتسبير الأحد.
بينما يحتل فورست المركز 16.
وسجل موريلو هدف التقدم إثر ركلة ركنية فشل ليفربول في التعامل معها في الدقيقة 33، وجادل ليفربول بأن دان ندوي كان متسللاً وحجب الرؤية عن الحارس أليسون، لكن الهدف احتُسب.
وسجل سافونا الهدف الثاني بعد ثوان من بداية الشوط الثاني، عندما مرر نيكو وليامز الكرة له ليسددها الإيطالي في مرمى أليسون.
وأضاف فورست الهدف الثالث في الدقيقة 78 عندما تصدى أليسون ببراعة لتسديدة أوماري هاتشينسون، لكن الكرة سقطت أمام جيبس وايت الذي سددها من وسط منطقة الجزاء.

