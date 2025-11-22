الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يكتسح بلباو برباعية في ليلة العودة إلى «كامب نو»

22 نوفمبر 2025 21:55

 
برشلونة (د ب أ)


احتفل برشلونة بعودته إلى ملعب «كامب نو» بعد غياب لمدة أكثر من عامين، بفوز كبير على أتلتيك بلباو 4- صفر، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقضى برشلونة الموسمين الماضيين في ملعب «مونتجويك» الأولمبي، قبل أن يعود اليوم إلى ملعبه الذي خضع لعملية تطوير وزيادة في عدد المقاعد، حيث يستهدف النادي الكاتالوني الوصول إلى سعة 105 آلاف متفرج.
وتم السماح لـ45 ألف متفرج فقط بحضور المباراة في ملعب «كامب نو» بحلته الجديدة، وكافأ برشلونة جماهيره بعرض رائع وفوز مستحق برباعية نظيفة.
وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف برشلونة في المباراة وفي ملعب «كامب نو» بشكله الجديد في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف زميله فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 48 سجل فيرمين لوبيز الهدف الثالث لبرشلونة، فيما عانى بلباو من النقص العددي بعد طرد لاعبه أويهان سانسيت في الدقيقة 54 بسبب تدخله على صاحب الهدف الثالث للفريق الكاتالوني.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع لبرشلونة والثاني له في هذه المباراة.
ويأتي الفوز الكبير في توقيت مهم لبرشلونة الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتاً، في انتظار ريال مدريد الذي سيواجه إلتشي الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث سيكون الفريق الكاتالوني على موعد مع مواجهة قوية أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلباو، الذي سيحل ضيفا على سلافيا براغ التشيكي في البطولة القارية، عند 17 نقطة في المركز الثامن.

