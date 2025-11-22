الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

توقف مباراة فيورنتينا ويوفنتوس!

توقف مباراة فيورنتينا ويوفنتوس!
22 نوفمبر 2025 22:21

 
روما (أ ب)


توقفت مباراة فيورنتينا أمام ضيفه يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم، لفترة وجيزة، بعد وصلة من الهتافات العنصرية والتمييزية المطولة من جماهير الفريق المضيف.

أخبار ذات صلة
كيفو: لا أفضلية لأحد في «ديربي» الإنتر وميلان!
مينيان يستعيد سحره قبل «ديربي الغضب»

وتمت مطالبة جماهير فيورنتينا بالتوقف عن الهتافات الموجهة نحو الصربي دوشان فلاهوفيتش المهاجم السابق للفريق والحالي ليوفنتوس، وذلك في الدقيقة 11.
وازدادت الإهانات والصخب بعد احتساب ضربة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 14، بعدما بدا أن بابلو ماري جذب فلاهوفيتش، لكن الحكم تراجع عن القرار بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).
وكان الحكم على وشك استئناف المباراة، لكنه اضطر لمطالبة قائد فيورنتينا، جيانلوكا مانشيني، بالحديث إلى الجماهير وحثها على التوقف عن الهتافات المسيئة.
ورحل فلاهوفيتش عن فيورنتينا في مطلع عام 2022 وانتقل إلى يوفنتوس.

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
فيورنتينا
دوسان فلاهوفيتش
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©