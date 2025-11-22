توقف مباراة فيورنتينا ويوفنتوس!



روما (أ ب)



توقفت مباراة فيورنتينا أمام ضيفه يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم، لفترة وجيزة، بعد وصلة من الهتافات العنصرية والتمييزية المطولة من جماهير الفريق المضيف.

وتمت مطالبة جماهير فيورنتينا بالتوقف عن الهتافات الموجهة نحو الصربي دوشان فلاهوفيتش المهاجم السابق للفريق والحالي ليوفنتوس، وذلك في الدقيقة 11.

وازدادت الإهانات والصخب بعد احتساب ضربة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 14، بعدما بدا أن بابلو ماري جذب فلاهوفيتش، لكن الحكم تراجع عن القرار بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وكان الحكم على وشك استئناف المباراة، لكنه اضطر لمطالبة قائد فيورنتينا، جيانلوكا مانشيني، بالحديث إلى الجماهير وحثها على التوقف عن الهتافات المسيئة.

ورحل فلاهوفيتش عن فيورنتينا في مطلع عام 2022 وانتقل إلى يوفنتوس.