التعادل يحسم قمة العين والجزيرة في «أدنوك للمحترفين»

معتز الشامي (أبوظبي)



حسم التعادل 1-1 قمة «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بين العين والجزيرة، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة جاءت مليئة بالندية والتفاصيل الفنية الدقيقة، ورفع «الزعيم» رصيده إلى «20 نقطة» في صدارة الترتيب، محافظاً على فارق النقطتين عن الوحدة «الوصيف»، بينما وصل «فخر أبوظبي» إلى «14 نقطة» في المركز الخامس، وسجل ماتياس بالاسيوس هدف العين في الدقيقة 20، وتعادل برونو أوليفيرا للجزيرة في الدقيقة 36.

ترجم العين الأفضلية الهجومية بهدف أحرزه ماتيوس بلاسيوس بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس علي خصيف في الدقيقة 20، ولم يتأخر الجزيرة في إدراك التعادل بتوقيع برونو أوليفيرا في الدقيقة 36، وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة حيث ألغى الحكم هدفاً للعين، كما قام بإلغاء ضربة جزاء للجزيرة الذي أهدر له إبراهيم عادل ضربة جزاء في الشوط الأول، تصدى لها خالد عيسى، ويُعد التعادل هو الثالث على التوالي بين الفريقين، على استاد هزاع بن زايد في الدوري، ما يعكس تقارب المستوى وقوة الجوانب التكتيكية في مواجهات القمة.



