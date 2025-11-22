الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل يحسم قمة العين والجزيرة في «أدنوك للمحترفين»

التعادل يحسم قمة العين والجزيرة في «أدنوك للمحترفين»
22 نوفمبر 2025 22:23

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
خليفة بن طحنون يحضر حفل زفاف سعيد الشامسي
«العين للكتاب».. منصة لتعزيز الثقافة والمعرفة


حسم التعادل 1-1 قمة «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بين العين والجزيرة، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة جاءت مليئة بالندية والتفاصيل الفنية الدقيقة، ورفع «الزعيم» رصيده إلى «20 نقطة» في صدارة الترتيب، محافظاً على فارق النقطتين عن الوحدة «الوصيف»، بينما وصل «فخر أبوظبي» إلى «14 نقطة» في المركز الخامس، وسجل ماتياس بالاسيوس هدف العين في الدقيقة 20، وتعادل برونو أوليفيرا للجزيرة في الدقيقة 36.
ترجم العين الأفضلية الهجومية بهدف أحرزه ماتيوس بلاسيوس بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس علي خصيف في الدقيقة 20، ولم يتأخر الجزيرة في إدراك التعادل بتوقيع برونو أوليفيرا في الدقيقة 36، وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة حيث ألغى الحكم هدفاً للعين، كما قام بإلغاء ضربة جزاء للجزيرة الذي أهدر له إبراهيم عادل ضربة جزاء في الشوط الأول، تصدى لها خالد عيسى، ويُعد التعادل هو الثالث على التوالي بين الفريقين، على استاد هزاع بن زايد في الدوري، ما يعكس تقارب المستوى وقوة الجوانب التكتيكية في مواجهات القمة.


 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الجزيرة
الوحدة
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©