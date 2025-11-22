تريزيجيه يقود الأهلي إلى فوز كبير على شبيبة القبائل في «أبطال أفريقيا»



القاهرة (د ب أ)



سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدفين قاد بهما فريق الأهلي المصري للفوز على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، في بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واقتنص الأهلي صدارة المجموعة الثانية، بعد حصد أول 3 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني الذي فاز 1- صفر على الجيش الملكي المغربي.

وسجل تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 36، من رأسية متقنة بعد عرضية أحمد سيد «زيزو»، وبعد 3 دقائق أضاف محمد شريف الهدف الثاني بتسديدة مباشرة في المرمى، من تمريرة أرضية عن طريق المغربي أشرف بن شرقي.

وفي الشوط الثاني استقبل الأهلي هدفاً ذاتياً في الدقيقة 57 بخطأ مشترك بين المدافع ياسر إبراهيم والحارس محمد الشناوي.

وعزز الأهلي تقدمه بهدف ثالث سجله تريزيجيه في الدقيقة 84، بعد متابعة لتمريرة من طاهر محمد طاهر.

وأضاف البديل إمام عاشور الذي عاد للمشاركة بعد غياب بسبب الإصابة الهدف الرابع بعد تسديدة أرضية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.