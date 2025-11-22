الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فان دايك يفتح النار على زملائه في ليفربول!

فان دايك يفتح النار على زملائه في ليفربول!
22 نوفمبر 2025 23:04

 
ليفربول (د ب أ)

انتقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول زملاءه بعد الخسارة صفر- 3، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ال فان دايك في تصريحات عقب اللقاء أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «نستقبل الكثير من الأهداف السهلة، ودخل مرمانا هدفاً جديداً من ركلة ثابتة، لم نكن جيدين في الشراسة والمواجهات الفردية، وعابنا التسرع، ونحن في وضع صعب للغاية خلال الفترة الحالية».
أضاف «توترنا بعد استقبال الهدف، وحاولنا تسريع إيقاع اللعب، وتصدينا أيضا لمحاولات أخرى خطيرة، نحن في وضع صعب للغاية، لن نخرج منه بالكلام بل بالعمل الجاد». وشدد «نحن بصدد مشكلة كبيرة، يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية، فنحن فريق جماعي، علينا أن نستوعب الخسارة، ونواصل العمل بجدية أكبر».
وتابع فان دايك «الجميع يشعرون بخيبة أمل، فالخسارة على ملعبنا أمام نوتنجهام فورست، سيئة للغاية، هذا أقل ما يمكنني قوله عما حدث».
وأوضح قائد ليفربول: «الأهداف التي استقبلناها كانت سهلة للغاية، ويجب أن ننظر جميعاً في المرآة، أنا هنا منذ فترة طويلة، ولطالما واجهنا صعوبات في هذا النادي، وسنتجاوزها، ولكن لن يحدث ذلك بين يوم وليلة، وأنا لا أستسلم بل سنواصل مسيرتنا».
واختتم فيرجيل فان دايك «لا يمكن الحديث عن تصرف الجماهير بمغادرة الملعب مبكراً، أعرف أنهم كانوا معنا في كل اللحظات السعيدة والحزينة، وسيواصلون مساندة الفريق عندما نتجاوز هذه الكبوة، وسنتجاوزها».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نوتنجهام
فان دايك
