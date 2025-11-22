الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إنزاجي ينتقد البدايات السيئة للهلال

إنزاجي ينتقد البدايات السيئة للهلال
22 نوفمبر 2025 23:08

 
الرياض (د ب أ)

انتقد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال البدايات السيئة لفريقه في المباريات، وذلك بعد الفوز على الفتح في الدوري السعودي لكرة القدم.
وفاز الهلال 2-1 على الفتح، لكنه احتاج لهدف متأخر من ركلة جزاء في الدقيقة 88، ليحسم الانتصار، بعدما تقدم عليه منافسه بهدف من ركلة جزاء أيضاً في أول 10 دقائق قبل أن يتعادل الهلال في الدقيقة 26.
وقال إنزاجي عقب المباراة، إن فريقه يحتاج لأن يكون أفضل في بدايات المباريات، بعدما تكرر الأمر عدة مرات.
وأضاف في مؤتمر صحفي: «نحتاج لأن نكون أفضل في بداية المباراة، لأن هذا يؤثر علينا في بقية المواجهة».
لكن المدرب الإيطالي عاد ليشيد بالروح القتالية للاعبيه وإصرارهم على تحقيق الفوز.
وأضاف: «أشكر اللاعبين على ما قدموه، اليوم نفتقد 6 عناصر أساسية رغم ذلك حققنا الفوز».
كما أكد المدير الفني للهلال أن الفريق تأثر بطرد لاعبه ناصر الدوسري قبل 10 دقائق من النهاية، مشيراً إلى أنه سيحرص على تجنب لاعبيه مثل هذه العقوبات الإدارية في المباريات، والتي تكلف الفريق اللعب بنقص عددي. كما أشاد بالتنظيم الجيد للفتح خاصة على المستوى الدفاعي، والذي صعب مهمة الهلال في الكثير من أوقات المباراة.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال
الفتح
سيموني إنزاجي
