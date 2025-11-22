الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوينتيرو يعزز صدارته لرالي دبي الدولي قبل المرحلة الختامية

كوينتيرو يعزز صدارته لرالي دبي الدولي قبل المرحلة الختامية
22 نوفمبر 2025 23:26

 
دبي (وام)

واصل الأميركي سيث كوينتيرو، سائق تويوتا هايلكس، تفوقه مع ختام المرحلة الثانية من النسخة التاسعة لرالي دبي الدولي الصحراوي «باها»، الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية و«الكوادز»، والذي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.
وجاءت صدارة كوينتيرو بعد بداية قوية للرالي عبر المرحلة الاستعراضية في حتّا، قبل خوض منافسات اليوم الأول في صحراء القدرة، حيث يتميز المسار بطبيعة خاصة تعتمد على كثافة الكثبان الرملية، ما يجعل التحدي ذا طابع بدني وتقني في آن واحد.
ويمتد الرالي لمسافة تتجاوز 390 كيلومتراً على مدار يومين بواقع 195 كيلومتراً يومياً في صحراء القدرة، إضافة إلى مراحل ربط بين مناطق المنافسات ومنطقة الصيانة في «دبي فستيفال سيتي»، ما يشكل اختباراً قوياً للسائقين والمركبات في النسخة التاسعة على التوالي.
وانطلقت الفرق من «دبي فستيفال سيتي» عند الساعة الثامنة، قبل الوصول إلى نقطة الانطلاق في منطقة المرموم، وبعد نحو 4 ساعات من المنافسة، اتضحت ملامح الترتيب العام، حيث عزز كوينتيرو، الفائز بعشر مراحل في رالي داكار، صدارته بفارق 3 دقائق و47 ثانية عن الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني المتوَّج بلقب العالم في «باها»، فيما حل الأسترالي توبي برايس ثالثاً بفارق 7 دقائق عن الصدارة.
وفي فئة الدراجات النارية، انتزع البريطاني أليكس ماكينيس الصدارة، متقدماً على الإماراتي محمد البلوشي والمتصدر السابق البولندي كونراد دابرويسكي.
واستفاد ماكينيس، المقيم في دبي، من انطلاقه المتأخر ليعتلي الترتيب بفارق دقيقتين و55 ثانية عن دابرويسكي، الذي يتقدم بدوره بفارق 0.6 ثانية فقط على البلوشي.
أما في فئة «الكوادز»، فواصل الإماراتي عبد العزيز أهلي تألقه، محافظاً على صدارته بعد أداء ثابت في المرحلة الأولى، ليحمل معه أفضلية زمنية تصل إلى 20 دقيقة قبل دخول المرحلة الختامية أمام البولندي مارسين وِلكوليك.
وتُختتم المنافسات بالمرحلة الثانية لمسافة 195 كيلومتراً في صحراء القدرة، على أن تقام مراسم التتويج أمام الجمهور، والتي ستشهد الإعلان عن الفائزين برالي دبي الدولي «باها»، إضافة إلى تتويج أبطال فئات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة في آخر استحقاق رسمي لموسم 2025.

الإمارات
دبي
رالي دبي
رالي دبي الصحراوي
