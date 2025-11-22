زايد الكثيري يحصد «ذهبية المحترفين» في ختام «أبوظبي العالمية للجوجيتسو»



أبوظبي (وام)



أسدل الستار على منافسات «النسخة 17» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي نظمها اتحاد الجوجيتسو من 12 إلى 22 نوفمبر الحالي، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ومع ختام منافسات المحترفين، تألق البطل الإماراتي زايد الكثيري، ونجح في حصد ذهبية وزن 62 كجم حزام أسود، بعد تغلبه على البرازيلي أندرسون دوراتي، ليحصد اللقب الثاني له في البطولة بعد ذهبيته الأولى في نسخة عام 2022.

وتمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» من تبوء الصدارة، وحلت أكاديمية «M.O.D» في مركز الوصيف، ونادي بني ياس للجوجيتسو في المركز الثالث.

وسجل اليوم الختامي للبطولة 12 نزالاً نهائياً لفئة المحترفين من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني- الأسود للسيدات في مختلف الأوزان، بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة من نخبة أندية وأكاديميات العالم.



وتوجه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة والرياضيين في الدولة، ولمشروع الجوجيتسو الوطني على وجه الخصوص، وقال: «تعيش أبوظبي اليوم لحظة استثنائية ترسخ من خلالها مكانتها عاصمة عالمية للجوجيتسو، بعد أن احتضنت أبرز نجوم العالم في أجواء حماسية، مشيراً إلى أن البطولة حققت جميع أهدافها على صعيد المشاركة الواسعة، والمستوى الفني، والحضور الجماهيري، والأصداء الإعلامية، وهو انعكاس مباشر لرؤية القيادة ودعمها الذي يعزز ريادة الرياضة الإماراتية».

وأضاف أن تواجد أحد أبناء الإمارات على منصة تتويج الحزام الأسود يجسد استمرار الحضور الإماراتي في المشهد العالمي لهذه الرياضة، ويؤكد أن العمل المتواصل الذي يقوم به الاتحاد تظهر نتائجه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمنح الاتحاد دافعا أكبر لمواصلة تأهيل جيل من الأبطال القادرين على المنافسة في أبرز المحافل العالمية.

من ناحيته، أهدى البطل الإماراتي زايد الكثيري هذا الإنجاز إلى قيادة الدولة الرشيدة، وإلى أسرته واتحاد الجوجيتسو، وكل من سانده في مشواره الرياضي، ووصف النزال أمام أندرسون دوراتي بأنه لم يكن سهلاً، لكن دعم الجمهور في المدرجات، والتحضيرات المكثفة على مدار الفترة الماضية، منحه ثقة كبيرة في اللحظات الحاسمة.

وتتجه الأنظار اليوم إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، المنصة الأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجيتسو.