الرياضة

«ثنائية» بارنز تقود نيوكاسل إلى الفوز على مانشستر سيتي

«ثنائية» بارنز تقود نيوكاسل إلى الفوز على مانشستر سيتي
23 نوفمبر 2025 00:21

 
نيوكاسل (رويترز)

سجل هارفي بارنز جناح نيوكاسل يونايتد هدفين في غضون سبع دقائق، ليقود فريقه لفوز مثير 2-1 على مانشستر سيتي، ويمنع الفريق الزائر من تقليص الفارق مع أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبينما كان إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يسعى لتسجيل هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أهدر الفريقان مجموعة من الفرص في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وأهدر بارنز فرصة في الدقيقة الأولى، بعد أن استحوذ نيوكاسل على الكرة في منطقة متقدمة من الملعب.
أبدى بيب جوارديولا مدرب سيتي غضبه عندما أخطأ مدافع نيوكاسل فابيان شار في التعامل مع الكرة التي سددها مهاجم مانشستر سيتي فيل فودن خارج المرمى، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء.
ومع احتدام المباراة من الجانبين، تصدى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نيوكاسل لفرصتين من فولتماده، كما أهدر بارنز فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي من حارسه، مما أثار استياء جماهير الفريق المضيف.
لكن بعد مرور ساعة من اللعب، تمكن من تعويض ذلك عندما استقبل الكرة من برونو جيمارايش على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة في المرمى باتجاه القائم الأيسر.
لكن الضيوف لم يتأخروا كثيراً في تعديل الوضع، إذ نجح روبن دياز في معادلة النتيجة بعدها بخمس دقائق بتسديدة غيرت اتجاهها، بعد فشل نيوكاسل في تشتيت ركلة ركنية.
وبعد بداية مخيبة للآمال للموسم، ربما كان مشجعو الفريق المضيف يخشون انهياراً آخر، لكن بارنز كان أسرع في رد فعله بعد أن لعب برونو جيمارايش الكرة برأسه في العارضة بعدها دقيقتين ليتابعها بارنز في الشباك ليعيد نيوكاسل إلى المقدمة.
ودافع نيوكاسل بشكل رائع خلال أكثر من ثماني دقائق من الوقت بدل الضائع ليحافظ على الفوز ويتقدم للمركز 14 برصيد 15 نقطة.
ويتصدر أرسنال، الذي يواجه توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن الأحد، الترتيب برصيد 26 نقطة، متقدماً بأربع نقاط على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباراة أكثر.
 

