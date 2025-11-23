الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلوت.. «إحباط» و«خيبة» و«ألم» في ليفربول!

سلوت.. «إحباط» و«خيبة» و«ألم» في ليفربول!
23 نوفمبر 2025 08:48

 
ليفربول (د ب أ)

قال أرني سلوت إنه محبط بعد الخسارة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة صفر- 3، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
صرّح سلوت عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد في أول نصف ساعة، ثم استقبلنا هدفاً، لم ننجح بعده في الظهور بنفس المستوى».
أضاف المدرب الهولندي: «صنعنا الفرص، وكنا نترقّب تسجيل هدف، ولكن استقبلنا هدفاً من كرة ثابتة، غير كل شيء، وبعدها سجلوا هدفين».
وتابع: «إنها مسؤوليتي في كل الأحوال، لم نتمكّن من صنع الفرص الكافية، لقد حاولت تعديل بعض الأمور، لكن لم ننجح في تسجيل هدف».
وأكد سلوت: «بالتأكيد، استقبال هدف مبكر في الثواني الأولى من الشوط الثاني كان مؤلماً، وجعل مهمتنا أكثر صعوبة أمام فريق يتكتل دفاعياً بكثافة كبيرة أمام مرماه».
وأشار: «تنتظرنا مباراة جديدة بعد ثلاثة أيام في دوري أبطال أوروبا، ثم سنلعب ثلاث مباريات في الدوري خلال فترة قصيرة، يجب أن نرفع رؤوسنا، ونواصل العمل بجدية، ونبذل قصارى جهدنا».
واختتم المدير الفني لليفربول: «تواجد اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات يكون مفيداً، ولكن الأمور لا تسير بشكل جيد في الفترة الحالية».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نوتنجهام
أرني سلوت
