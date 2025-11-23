الكنزاري يستبعد الترجي من سباق «أبطال أفريقيا»!



تونس (د ب أ)



لا يرى ماهر الكنزاري، المدير الفني للترجي التونسي، فريقه مرشحاً للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعدما بدأ مشوار دور المجموعات من البطولة بالتعادل مع الملعب المالي.

واكتفى الترجي على أرضه ووسط جماهيره بالتعادل صفر- صفر مع الملعب المالي، بعدما أهدر لاعبو الفريق التونسي العديد من الفرص السانحة على المرمى.

وأعرب الكنزاري في تصريحات عقب المباراة عن أسفه لضياع نقطتين بالتعادل، مشيراً إلى أنه راضٍ عن نفسه وعن لاعبيه الذين يرى أنهم فعلوا كل شيء من أجل الفوز، لكن إضاعة الفرص حرمتهم من ذلك.

وأضاف أنه يتفهم غضب الجماهير بعد هذه النتيجة، لكنه شدد على أن قائمة الفريق الحالية، في ظل الإصابات لا تجعله مرشحاً للتتويج باللقب الأفريقي.

واستدرك قائلاً إن ذلك لن يمنع المجموعة الحالية من اللاعبين من القتال حتى آخر لحظة من أجل التقدم في هذه المسابقة.

ودعا المدرب التونسي لاعبيه لتجاوز تأثير هذه المباراة والاستعداد من أجل التعويض في الجولة المقبلة، عندما يُلاقي الفريق نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، مشيراً إلى أن كل المباريات القادمة ستكون صعبة، معتبراً أن فريقه ليس أفضل أو أقل من منافسيه.