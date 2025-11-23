أموريم: مانشستر يونايتد «مشتاق» إلى «مسرح الأحلام» !

لندن (د ب أ)



أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه ولاعبيه افتقدوا اللعب على «أولد ترافورد» وأنهم يتطلعون إلى استقبال الملعب مباراتهم ضد إيفرتون يوم الاثنين.

وسيكون هذا اللقاء هو الأول للفريق على ملعبه في الأجندة منذ ما يقرب من شهر، منذ الفوز على برايتون 4 -2، يوم 25 أكتوبر.

وأسهم الانتصار الذي حققه يونايتد ضد برايتون، في أن يكون الفريق أكثر هدوءاً، كونه الفوز الرابع على التوالي على «مسرح الأحلام»، فيما فشل كلٌّ من بيرنلي وتشيلسي وسندرلاند في الخروج بنتيجة إيجابية ضد مانشستر يونايتد أيضاً.

وقال أموريم عن جاهزية لاعبيه عقب العطلة الدولية: «أعتقد أن الجميع بخير، والكل جاهز لللعب، الآن الأمر يتعلق بتغيير العقلية».

وتابع: «يجب أن ننسى قليلاً شأن المنتخبات الوطنية، ونُركز على الدوري، وندرك أننا بحاجة لأن نكون منذ الدقيقة الأولى بسرعة 100 ميلٍ في الساعة، حتى نكون جاهزين للمباراة.

وتابع: «نعمل اليوم بالفعل، ونحلّل المباراة الأخيرة لكي نُغلق هذا الفصل، والآن نستعد لمباراة إيفرتون، التي ستكون صعبة».

واعترف المدرب بأن الأجواء إيجابية للغاية في الفريق، لكنه أكد على أن ذلك يتحقق بالانتصارات، لذلك يتعين على الفريق أن يفعل كل ما بوسعه من أجل الفوز. وأضاف: «نعرف أن أولد ترافورد سيكون ممتلئاً بالحماس، والجماهير تريدنا أن نركض ونقاتل، ونلعب كرة قدم جميلة، لذا سنحاول أن نفعل ذلك».

وعن عودة المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قال المدرب: «إنه جاهز تقريباً للمشاركة، ولا أعرف ما إذا كان سيلعب المباراة القادمة، لكن حماسه والطريقة التي يتدرب بها، ويدفع زملاءه وطريقة لعبه أيضاً مهمة للغاية بالنسبة لنا، لكن عليه الحذر، لأن هناك لاعبين في نفس مركزه يقدمون مستويات جيدة حقاً، وهذه هي مسؤوليتي، وهذا هو قراره، لكنني أعتقد أنه جاهز لبدء المباريات».