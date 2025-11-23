الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فليك: حلمت في «كامب نو» بتدريب برشلونة!

فليك: حلمت في «كامب نو» بتدريب برشلونة!
23 نوفمبر 2025 09:04

 
برشلونة (د ب أ)

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته الكبيرة، بعودة فريقه لخوض مبارياته على أرضية ملعب «كامب نو»، بعد غياب دام لأكثر من عامين.
وخاض برشلونة مبارياته على ملعب «مونتجويك» الأولمبي في آخر موسمين، حيث كان يخضع ملعب «كامب نو» لعملية تطوير لرفع سعته إلى 105 آلاف متفرج، وجاءت مباراة الفريق التي فاز بها على أتلتيك بلباو 4- صفر، بحضور 45 ألف متفرج فقط على سبيل التجربة.
وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «بالنسبة للجميع كانت تلك المباراة مهمة ومتميزة، بالنسبة لنا كفريق وبالنسبة للجماهير كذلك، أنا سعيد للغاية لأننا فزنا برباعية نظيفة في اليوم الذي أُعيد فيه افتتاح ملعبنا، وبحضور جماهيرنا، وحصلنا على النقاط الثلاث وكان ذلك يوماً مثالياً لنا».
وأشاد فليك بالفريق وأدائه الصلب، قائلاً: «قمنا بالاستعداد جيداً لتلك المباراة وأظهرنا ذلك، لم يكن الأمر سهلاً، خاصة في الشوط الأول، لكن في النهاية سارت الأمور على ما يرام، وأعتقد أننا تحكّمنا في المباراة، وسجّلنا في الأوقات المناسبة، ونحن نستحق الفوز تماماً، وكذلك عدم تلقّي شباكنا أهدافاً هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنه يمنحنا الثقة».
وبالحديث عن ما بعد تلك المباراة، قال المدرب الألماني إن عودة الفريق لملعب «كامب نو» هي الخطوة الأول فقط، مضيفاً: «أنا سعيد للغاية أن نعود إلى ملعبنا، لكننا بحاجة للمضي قُدماً خطوة بخطوة، ونحن متحمسون لرؤية كيفية تطورنا كفريق هذا الموسم بعد عودتنا».
واعترف فليك بأن التواجد في «كامب نو» كان أمراً مؤثراً بالنسبة له، وقال: «منذ أعوام جئت إلى هذا الملعب، وكنت أفكر في أنني يوماً ما سأكون مدرباً لبرشلونة، ها أنا هنا الآن وتحقّق الحلم وهو شعور رائع».
كما أشاد فليك بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قائلاً: «خلال السنوات العشر الماضية كان أفضل مهاجم في كرة القدم، عمره لا يؤثر على أدائه، إنه جاهز ويتطلّع إلى تسجيل الأهداف وهذا أمر مهم، بالنسبة له فإن تسجيل أول هدف في ملعب كامب نو هو أمر مميز للغاية».

