سباليتي: أعجبني «الصمت» من يوفنتوس!



روما (د ب أ)



أبدى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عدم رضاه عن أداء فريقه في المباراة التي تعادل فيها 1-1 مع فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، مؤكداً أن على فريقه رفع مستواه إذا أراد تحقيق طموحاته في الموسم الجاري.

وقال سباليتي في تصريحات نشرها موقع «فوتبول إيطاليا»: «قدمنا أداءً متوقعاً للغاية في الشوط الأول، وقمنا بالعديد من الأخطاء الفنية».

وأضاف: «هذه الأخطاء غير مقبولة لأن مستوانا يجب أن يكون أفضل، لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق متحمس للرد على هجماتنا، باولو فانولي (مدرب فيورنتينا) منح الطاقة والحماسة للاعبيه، نعرفه جيداً، لكن كان علينا فعل المزيد، ونحن بحاجة لرفع مستوانا بالفعل».

وتابع مدرب يوفنتوس: «مثلما قلت من قبل، يجب أن نضع المنافسة على اللقب طموحاً لنا، وهذا يختلف كثيراً عن القول إننا نفعل ذلك حقاً، أثق بقدرتنا على تقديم أكثر مما قدّمنا، الصمت في غرفة الملابس جعلني أعرف أن اللاعبين ليسوا سعداء، ولقد أعجبني ذلك، ونحن بحاجة الآن إلى تقديم مستوى مختلف».

واختتم سباليتي تصريحاته بالحديث عن الهتافات العدائية التي تعرّض لها مهاجم يوفنتوس، الصربي دوسان فلاهوفيتش، قائلاً: «دوسان يتصرف بالشكل الصحيح، لكن على أفراد المجتمع التوقف عن الذهاب إلى الملاعب وفعل مثل تلك الأشياء التي لا قيمة لها، كلما حدث ذلك دمرنا اللعبة الأجمل في العالم».