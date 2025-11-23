الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سباليتي: أعجبني «الصمت» من يوفنتوس!

سباليتي: أعجبني «الصمت» من يوفنتوس!
23 نوفمبر 2025 09:09

 
روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
روما يغرد بالصدارة قبل «ديربي الغضب»!
نابولي ينقضُّ على قمة «الكالشيو»


أبدى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عدم رضاه عن أداء فريقه في المباراة التي تعادل فيها 1-1 مع فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، مؤكداً أن على فريقه رفع مستواه إذا أراد تحقيق طموحاته في الموسم الجاري.
وقال سباليتي في تصريحات نشرها موقع «فوتبول إيطاليا»: «قدمنا أداءً متوقعاً للغاية في الشوط الأول، وقمنا بالعديد من الأخطاء الفنية».
وأضاف: «هذه الأخطاء غير مقبولة لأن مستوانا يجب أن يكون أفضل، لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق متحمس للرد على هجماتنا، باولو فانولي (مدرب فيورنتينا) منح الطاقة والحماسة للاعبيه، نعرفه جيداً، لكن كان علينا فعل المزيد، ونحن بحاجة لرفع مستوانا بالفعل».
وتابع مدرب يوفنتوس: «مثلما قلت من قبل، يجب أن نضع المنافسة على اللقب طموحاً لنا، وهذا يختلف كثيراً عن القول إننا نفعل ذلك حقاً، أثق بقدرتنا على تقديم أكثر مما قدّمنا، الصمت في غرفة الملابس جعلني أعرف أن اللاعبين ليسوا سعداء، ولقد أعجبني ذلك، ونحن بحاجة الآن إلى تقديم مستوى مختلف».
واختتم سباليتي تصريحاته بالحديث عن الهتافات العدائية التي تعرّض لها مهاجم يوفنتوس، الصربي دوسان فلاهوفيتش، قائلاً: «دوسان يتصرف بالشكل الصحيح، لكن على أفراد المجتمع التوقف عن الذهاب إلى الملاعب وفعل مثل تلك الأشياء التي لا قيمة لها، كلما حدث ذلك دمرنا اللعبة الأجمل في العالم».

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
فيورنتينا
سباليتي
دوسان فلاهوفيتش
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©