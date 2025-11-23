بايرن ميونيخ يطلب تقليص عقوبة لويس دياز



برلين (د ب أ)



أعلن مسؤولو بايرن ميونيخ، أنهم بصدد الاستئناف ضد قرار إيقاف لويس دياز مهاجم الفريق لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز العريض على فرايبورج بنتيجة 6-2، في الدوري الألماني لكرة القدم.

قال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، يان كريستيان دريسن، عقب اللقاء: «طلبنا تبريراً كتابياً للحكم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لتقديم استئناف، ونترقب إمكانية تقليص العقوبة».

وأضاف: «كنا نتوقع إيقاف اللاعب لمباراة واحدة بعد أول خطاب من اليويفا، لذا كان قرار إيقافه ثلاث مباريات مفاجأة لنا وللجميع».

وسجّل دياز هدفين في الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 2 -1 في 4 نوفمبر، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخُّل عنيف على أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، الذي تعرّض لإصابة خطيرة في كاحل القدم، ستُبعده عن الملاعب حتى نهاية ديسمبر.

قال دريسن: «لقد كانت مخالفة خطيرة بالفعل، لكنها ليست عنيفة أو سلوكاً عدوانياً تجاه الحكم، ولم يرتكب اللاعب مخالفة أخرى بعد هذا التدخل القوي».

ووفقاً لهذه العقوبة، سيغيب لويس دياز عن مباريات بايرن ميونيخ أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل في لندن، بالإضافة إلى مباراتي سبورتنج لشبونة البرتغالي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي في ألمانيا 9 ديسمبر و21 يناير.

وشدّد دريسن: «الأمر لا يستوجب الإيقاف ثلاث مباريات، ولكن من الناحية العملية، فإن مثل هذا الاستئناف ينجح في حالات نادرة».

من جانبه أضاف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: «لست ساذجاً لأقول إنها ستكون مباراة واحدة فقط، سيكون الأمر جيداً، إذا قلّصنا العقوبة إلى مباراتين فقط، لأن الإيقاف ثلاث مباريات عقوبة قاسية جداً».