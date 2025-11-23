الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يطلب تقليص عقوبة لويس دياز

بايرن ميونيخ يطلب تقليص عقوبة لويس دياز
23 نوفمبر 2025 09:16

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جيرو يصنع تاريخاً جديداً في الدوري الفرنسي
نجم دورتموند يفلت من تهمة «الأسلحة»!


أعلن مسؤولو بايرن ميونيخ، أنهم بصدد الاستئناف ضد قرار إيقاف لويس دياز مهاجم الفريق لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز العريض على فرايبورج بنتيجة 6-2، في الدوري الألماني لكرة القدم.
قال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، يان كريستيان دريسن، عقب اللقاء: «طلبنا تبريراً كتابياً للحكم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لتقديم استئناف، ونترقب إمكانية تقليص العقوبة».
وأضاف: «كنا نتوقع إيقاف اللاعب لمباراة واحدة بعد أول خطاب من اليويفا، لذا كان قرار إيقافه ثلاث مباريات مفاجأة لنا وللجميع».
وسجّل دياز هدفين في الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 2 -1 في 4 نوفمبر، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخُّل عنيف على أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، الذي تعرّض لإصابة خطيرة في كاحل القدم، ستُبعده عن الملاعب حتى نهاية ديسمبر.
قال دريسن: «لقد كانت مخالفة خطيرة بالفعل، لكنها ليست عنيفة أو سلوكاً عدوانياً تجاه الحكم، ولم يرتكب اللاعب مخالفة أخرى بعد هذا التدخل القوي».
ووفقاً لهذه العقوبة، سيغيب لويس دياز عن مباريات بايرن ميونيخ أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل في لندن، بالإضافة إلى مباراتي سبورتنج لشبونة البرتغالي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي في ألمانيا 9 ديسمبر و21 يناير.
وشدّد دريسن: «الأمر لا يستوجب الإيقاف ثلاث مباريات، ولكن من الناحية العملية، فإن مثل هذا الاستئناف ينجح في حالات نادرة».
من جانبه أضاف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: «لست ساذجاً لأقول إنها ستكون مباراة واحدة فقط، سيكون الأمر جيداً، إذا قلّصنا العقوبة إلى مباراتين فقط، لأن الإيقاف ثلاث مباريات عقوبة قاسية جداً».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
لويس دياز
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
أشرف حكيمي
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©