جوارديولا يكشف سر إحباطه!



لندن (د ب أ)



أعرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن رضاه عن أداء فريقه، لكنه يشعر بالإحباط جراء الهزيمة على ملعب نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.

أحرز هارفي بارنز هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 64 و70 من المباراة المقامة على ملعب سانت جيمس بارك، بينما أحرز روبن دياز هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 68.

عاد نيوكاسل يونايتد لطريق الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين قبل فترة التوقف الدولي، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات نيوكاسل ومدربه إيدي هاو، قبل أن يحلّ ضيفاً على أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

أما مانشستر سيتي، ففرّط في فرصة ثمينة لتشديد الخناق على أرسنال، متصدر الترتيب برصيد 26 نقطة، حيث تجمّد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث، بعد خسارة رابعة في الدوري هذا الموسم.

وسيكون مانشستر سيتي مطالباً بتصحيح المسار عندما يواجه باير ليفركوزن الألماني، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

وأعرب جوارديولا عن سعادته بالتزام لاعبيه بتعليماته، لكنه شعر بخيبة أمل لعدم قدرتهم على تحويل المزيد من الفرص السانحة إلى أهداف.

وقال مدرب السيتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «قدّمنا كل ما لدينا، أردنا أن نتقدم خطوة إلى الأمام، كما فعلنا في الشهرين الماضيين، لكن هذا ليس مكاناً سهلاً للقدوم إليه بعد فترة التوقف الدولية».

وأوضح: «الطريق مازال طويلاً للغاية، كانت مباراة متقاربة، ولاحت فرص لكلا الجانبين».

وختم بالقول: «أهدرنا فرصاً، وفي الشوط الثاني تلقينا هدفاً، كانت هناك المزيد من الفرص لكلا الفريقين، لكننا لم نتمكن من تحقيق النتيجة المنشودة».