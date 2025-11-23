الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دايتش: نوتنجهام يُسقط ليفربول بهذا السلاح!

دايتش: نوتنجهام يُسقط ليفربول بهذا السلاح!
23 نوفمبر 2025 09:43

 
ليفربول (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرسنال يدمر توتنهام في «البريميرليج»
فان دايك: ليفربول يعيش «حالة فوضى»!


أبدى شون دايتش، مدرب نوتنجهام فورست، سعادته بالفوز الكبير في معقل ليفربول بنتيجة 3- صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
صرّح دايتش عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «عملنا كثيراً مع اللاعبين من أجل الاستعداد لهذه المباراة، وأعتقد أن ليفربول بدأ اللقاء باندفاع هجومي قوي، وكان علينا الدفاع بقوة».
وأضاف: «لا يمكن الاستحواذ على الكرة في ملعب «أنفيلد»، لكننا نجحنا في ذلك بفضل اللياقة البدنية العالية، وسجّل موريلو هدفاً رائعاً، والهدفان الآخران كانا رائعين لأسباب مختلفة، ولا أعرف لماذا لم يُحتسب هدف إيجور، وكاد أوماري يسجّل هدفاً، هذا الفوز رائع لجماهيرنا، وخطوة تدفع الفريق للأمام».
وأوضح: «لكل مدرب أسلوبه الخاص، ولديّ أسلوبي الخاص، وأعرف ما يحتاجه الفريق، وأثق في نفسي كثيراً، وأشعر أن ما عملنا عليه في آخر أربعة أسابيع، وكأنه مرّ عليه أربع سنوات».

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نوتنجهام
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©