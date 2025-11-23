دايتش: نوتنجهام يُسقط ليفربول بهذا السلاح!



ليفربول (د ب أ)



أبدى شون دايتش، مدرب نوتنجهام فورست، سعادته بالفوز الكبير في معقل ليفربول بنتيجة 3- صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرّح دايتش عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «عملنا كثيراً مع اللاعبين من أجل الاستعداد لهذه المباراة، وأعتقد أن ليفربول بدأ اللقاء باندفاع هجومي قوي، وكان علينا الدفاع بقوة».

وأضاف: «لا يمكن الاستحواذ على الكرة في ملعب «أنفيلد»، لكننا نجحنا في ذلك بفضل اللياقة البدنية العالية، وسجّل موريلو هدفاً رائعاً، والهدفان الآخران كانا رائعين لأسباب مختلفة، ولا أعرف لماذا لم يُحتسب هدف إيجور، وكاد أوماري يسجّل هدفاً، هذا الفوز رائع لجماهيرنا، وخطوة تدفع الفريق للأمام».

وأوضح: «لكل مدرب أسلوبه الخاص، ولديّ أسلوبي الخاص، وأعرف ما يحتاجه الفريق، وأثق في نفسي كثيراً، وأشعر أن ما عملنا عليه في آخر أربعة أسابيع، وكأنه مرّ عليه أربع سنوات».