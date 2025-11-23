سان جيرمان يحتفل بعودة الصدارة في غياب «الكُرتين الذهبيتين»!



باريس (أ ف ب)



واصل باريس سان جيرمان حامل اللقب صحوته، واستعاد الصدارة، بفوزه على ضيفه لوهافر 3-0، على ملعب «بارك دي برانس» في باريس، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجّل الكوري الجنوبي لي كانج-إين (29) والبرتغالي جواو نيفيش (65) وبرادلي باركولا (87) أهداف فريق العاصمة الذي حقق انتصاره الثالث توالياً في الدوري، رافعاً رصيده إلى 30 نقطة.

واستعاد سان جيرمان الصدارة بفارق نقطتين أمام مارسيليا الذي كان انتزعها بفوزه الكبير على مضيفه وجاره نيس 5-1 في افتتاح المرحلة، ولنس الذي تغلّب على ستراسبورج 1-0.

ووجد باريس سان جيرمان المدعو إلى استضافة توتنهام الإنجليزي الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، مواجهةً قويةً من لوهافر، خصوصاً في الشوط الأول، وأنقذه حارس مرماه لوكا شوفالييه أكثر من مرة.

وتحسّن أداء رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي في الشوط الثاني، بعدما دفع الأخير بباركولا، والدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، حيث صنع الأخير الهدف الثالث للأول.

وخاض سان جيرمان المباراة في غياب صاحبي الكُرتين الذهبيتين لأفضل لاعب في العالم وفي أفريقيا عثمان ديمبلي والمغربي أشرف حكيمي بسبب الإصابة، إلى جانب الواعد ديزيريه دويه للسبب ذاته.

وحذا لنس حذو سان جيرمان وحقق فوزه الثالث توالياً عندما تغلّب على ضيفه ستراسبورج بهدف وحيد سجّله مدافعه البوركينابي إسماعيلو غانيو في الدقيقة 69.

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة، إثر طرد لاعب وسطهم الأرجنتيني فالنتين باركو (77)، قبل أن يُطرد مهاجم أصحاب الأرض الغيني مورجان جيلافوجي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع لنس رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مارسيليا، فيما مُنِي ستراسبورج بخسارته الخامسة هذا الموسم، فتجمّد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع.

وواصل رين صحوته وزاد من مِحَن ضيفه موناكو، عندما أكرم وفادته برباعية للمدافع المغربي عبد الحميد أيت بودلال (20) ولاعب الوسط مهدي كامارا (48) والمهاجم السابق لفريق الإمارة المنتقل إلى رين هذا الصيف السويسري بريل إمبولو (73)، ولودوفيك بلاس (83 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للدنماركي ميكا بييريث (90+5).

وأكمل موناكو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66، إثر طرد لاعب وسطه الدولي السويسري دينيس زكريا.

وشهدت المباراة عودة لاعب الوسط الدولي السابق بول بوجبا إلى اللعب منذ سبتمبر 2023 بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 85 مكان مامادو كوليبالي.

غاب بوجبا عن الملاعب لثلاثة أعوام بعد إيقافه لمدة 18 شهراً بسبب المنشطات والإصابات وقضية اختطاف كان ضحية لها بهدف ابتزازه.

وهو الفوز الثالث توالياً لرين والخامس هذا الموسم، فارتقى إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة، فيما مُنِي موناكو بخسارته الثالثة توالياً والخامسة هذا الموسم، فتراجع إلى المركز الثامن بعدما تجمّد رصيده عند 20 نقطة.

وكان يُفترض أن يعود بوجبا في أكتوبر، لكن سلسلة من الإصابات، من بينها التواء في الكاحل، أرجأت موعد عودته.

وجاءت خسارة موناكو قبل سفره إلى قبرص لمواجهة بافوس في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال بوجبا في المنطقة المختلطة: «إنه لأمر رائع، إنها عودة بول بوجبا، لكنني ألعب لموناكو، إنه فريقي، وأكره الخسارة».

وأضاف بوجبا الذي حظي بتصفيق حار من جميع جماهير ملعب روازون بارك، الذين استمروا في التصفيق له بعد صافرة النهاية: «لقد تأثرت حقاً برؤية الجمهور يقف ويصفّق، لم أتوقع ذلك حقاً، وأتقدم بجزيل الشكر لجميع المشجعين الذين كانوا هناك والذين دعموني».

وأوضح أن ما يشغل باله عند عودته إلى الملعب هو «محاولة بثّ طاقة إيجابية، وعدم استقبال أي هدف، وبالطبع الاستمتاع بوقتي، فقد مر وقت طويل، أشعر بارتياح كبير لعودتي للعب كرة القدم، فهي أكثر ما أحبه في العالم، لكن لا يزال أمامنا عملٌ لنستعيد أفضل مستوياتنا وألعب مباراة كاملةً لمدة 90 دقيقةً وأساعد الفريق قدر الإمكان».