«أبوظبي جراند سلام للجودو» تستقطب نجوم العالم

أبوظبي (الاتحاد)



تشهد بطولة أبوظبي جراند سلام التي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وإشراف الاتحاد الدولي، وتنطلق الجمعة المقبل، وتستمر إلى 30 نوفمبر الجاري، بصالة «مبادلة أرينا»، مشاركة 400 لاعب ولاعبة، يمثّلون 53 دولة، من بينهم أبرز 10 لاعبين ولاعبات على مستوى العالم، وهم في صدارة قائمة تصنيف الاتحاد الدولي، من حملة الألقاب الذهبية، مما يُسهم في ارتفاع مستوى المنافسة التي تشهد اليوم وصول منتخب الصين.

وتضم القائمة ديستريا كراسنيكي بطلة كوسوفو، المصنّفة الأولى عالمياً، والفائزة بذهبية وزن 52 كجم في بطولة زغرب الأخيرة، مما يُشعل المنافسة مع لاعبة الإمارات «الذهبية» بشيرات خرودي، والسويدية «الشابة» تارا بابولفاث الحاصلة على البرونزية في «أولمبياد 2024»، ضمن في فئة 48 كجم، لتصبح أول لاعبة جودو تحصد ميدالية أولمبية لبلادها، وهناك أيضاً اللاعب هدايت حيدروف «أذربيجان» بطل أوروبا والعالم في وزن تحت 73 كجم، والحائز على الذهبية الأولمبية عام 2024 والذهبية في جائزة المكسيك الكبرى.

ويعود إلى بطولة أبوظبي، الفرنسي جوان بنيامين غابا الذي تألق في بطولة العالم في بودابست، ويسعى لترسيخ مكانته واحداً من أبرز أبطال الجودو، كذلك تعود بطلة العالم والأولمبياد الإيطالية أليس بيلاندي، وتشهد المنافسات مشاركة 60 لاعباً ولاعبة من كبار المصنفين، والذين بدأ وصولهم إلى أبوظبي، وسط حفاوة وترحاب الجميع، ومن بين القائمة لاعبنا الذهبي ظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم» ولاعبتنا الذهبية بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبة الذهبية إليزا ليتيف «وزن تحت 78 كجم».