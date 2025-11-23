الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي جراند سلام للجودو» تستقطب نجوم العالم

«أبوظبي جراند سلام للجودو» تستقطب نجوم العالم
23 نوفمبر 2025 11:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأمن السيبراني»: «سايبر كيو» ينطلق في أبوظبي بمشاركة خبراء من 100 دولة
افتتاح مبهر لبطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي


تشهد بطولة أبوظبي جراند سلام التي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وإشراف الاتحاد الدولي، وتنطلق الجمعة المقبل، وتستمر إلى 30 نوفمبر الجاري، بصالة «مبادلة أرينا»، مشاركة 400 لاعب ولاعبة، يمثّلون 53 دولة، من بينهم أبرز 10 لاعبين ولاعبات على مستوى العالم، وهم في صدارة قائمة تصنيف الاتحاد الدولي، من حملة الألقاب الذهبية، مما يُسهم في ارتفاع مستوى المنافسة التي تشهد اليوم وصول منتخب الصين.
وتضم القائمة ديستريا كراسنيكي بطلة كوسوفو، المصنّفة الأولى عالمياً، والفائزة بذهبية وزن 52 كجم في بطولة زغرب الأخيرة، مما يُشعل المنافسة مع لاعبة الإمارات «الذهبية» بشيرات خرودي، والسويدية «الشابة» تارا بابولفاث الحاصلة على البرونزية في «أولمبياد 2024»، ضمن في فئة 48 كجم، لتصبح أول لاعبة جودو تحصد ميدالية أولمبية لبلادها، وهناك أيضاً اللاعب هدايت حيدروف «أذربيجان» بطل أوروبا والعالم في وزن تحت 73 كجم، والحائز على الذهبية الأولمبية عام 2024 والذهبية في جائزة المكسيك الكبرى.
ويعود إلى بطولة أبوظبي، الفرنسي جوان بنيامين غابا الذي تألق في بطولة العالم في بودابست، ويسعى لترسيخ مكانته واحداً من أبرز أبطال الجودو، كذلك تعود بطلة العالم والأولمبياد الإيطالية أليس بيلاندي، وتشهد المنافسات مشاركة 60 لاعباً ولاعبة من كبار المصنفين، والذين بدأ وصولهم إلى أبوظبي، وسط حفاوة وترحاب الجميع، ومن بين القائمة لاعبنا الذهبي ظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم» ولاعبتنا الذهبية بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبة الذهبية إليزا ليتيف «وزن تحت 78 كجم».

الإمارات
أبوظبي
الجودو
اتحاد الجودو
أبوظبي جراند سلام
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©