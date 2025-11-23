نابولي ينقضُّ على قمة «الكالشيو»

نابولي (رويترز)



تقدم نابولي حامل اللقب إلى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً، بعد فوزه 3-1 على ضيفه أتالانتا، حيث سجّل ديفيد نيريس هدفين في الشوط الأول ليقود أصحاب الأرض إلى فوز مريح إلى حدٍّ كبير.

ويتصدر نابولي، بقيادة أنطونيو كونتي، جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، مُتقدماً بنقطة واحدة على إنتر ميلان وروما وبولونيا.

ويواجه إنتر ميلان جاره ميلان الأحد، بينما يواجه روما منافسه كريمونيزي، بينما فاز بولونيا 3-صفر على أودينيزي، ويحتل أتالانتا المركز 13 في الترتيب برصيد 13 نقطة.

وفقدَ فريق كونتي صدارة الترتيب، بعد حصوله على نقطة واحدة من آخر مباراتين، لكنه أثبت أنه أقوى من أتالانتا الذي تولّى رافاييلي بالادينو المسؤولية للمرة الأولى، منذ أن حلّ بديلاً لإيفان يوريتش الذي تمت إقالته بعد سلسلة من سبع مباريات من دون فوز في الدوري.

وبدا نابولي مفعماً بالحيوية منذ البداية، وتقدم في الدقيقة 17، ومرّر راسموس هويلوند كرة متقنة إلى نيريس الذي اندفع نحو المرمى، وحافظ على هدوئه ليسدد في مرمى الحارس ماركو كارنيسيكي.

وضاعف نيريس تقدم نابولي قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، وهذه المرة قدّم له سكوت مكتوميناي تمريرة حاسمة، لتستقر التسديدة المباشرة للبرازيلي في الزاوية البعيدة السفلى للمرمى.

وكان نابولي متقدماً 3-صفر وبدا أنه حسم اللقاء مع نهاية الشوط الأول، عندما سجّل نوا لانج هدفاً بضربة رأس في نهاية الشوط الأول، قبل أن يدفع بالادينو بلاعبه جيانلوكا سكاماكا في الشوط الثاني، وقلّص المهاجم الفارق بهدف في الدقيقة 52.

وأرسل راؤول بيلانوفا تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حوّلها سكاماكا في الشباك، ليحافظ على آمال الضيوف في المباراة وواصلوا، بينما اكتفى نابولي بالدفاع ليحصد النقاط الثلاث.