الرياضة

ليفاندوفسكي يحتفل في «كامب نو» بعد عامين!

ليفاندوفسكي يحتفل في «كامب نو» بعد عامين!
23 نوفمبر 2025 10:36

 
برشلونة (د ب أ)

قال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، إنه سيظل يتذكر هدفه الأول في ملعب «كامب نو» بثوبه الجديد، وذلك بعد الفوز على أتلتيك بلباو 4- صفر، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجّل ليفاندوفسكي الهدف الأول لبرشلونة في شباك أتلتيك بلباو في أول مباراة للفريق على أرض ملعب «كامب نو» منذ أكثر من عامين.
وكان برشلونة يرغب في العودة إلى ملعبه العام الماضي، لكن الخطط فشلت عدة مرات بسبب مشاكل في عملية البناء وأمور أخرى.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة «برشلونة 1»: «اليوم كان متميزاً، ليس فقط لي، ولكن للجميع، ولذلك أنا سعيد لأنني سجّلت الهدف الأول في عودتنا إلى كامب نو». وأضاف: «كان لديّ خبرة كبيرة في العديد من الملاعب، لكن هنا الأمر مختلف ومتميز، أنا فخور للغاية بنفسي وبالفريق، لأننا قمنا بعمل رائع وفزنا بالمباراة».
وتابع المهاجم البولندي: «أعتقد أن الهدف الأول لي هو شيء سأظل أتذكره للأبد».

 

