نوريس يوسع فارق «الفورمولا-1» إلى 30 نقطة



لاس فيجاس (رويترز)



فاز ماكس فيرستابن سائق رد بول بجائزة لاس فيجاس الكبرى، بينما وسَّع لاندو نوريس سائق مكلارين الفارق في صدارة بطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1» للسيارات مع زميله أوسكار بياستري إلى 30 نقطة، بعد أن احتل المركز الثاني.

واحتل بياستري المركز الرابع بعد عقوبة خمس ثوان على كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس.

واستكمل جورج راسل سائق مرسيدس، الفائز بالسباق تحت الأضواء العام الماضي، منصة التتويج.

ومع تبقَّي سباقين للجائزة الكبرى وسباق واحد للسرعة، مقابل 58 نقطة حدّاً أقصى، يملك نوريس 408 نقاط، مقابل 378 نقطة لبياستري، بينما لا يزال فيرستابن بطل العالم أربع مرات في المنافسة حسابياً للاحتفاظ بلقبه برصيد 366 نقطة.

