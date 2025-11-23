«السعادة المفرطة» في بايرن ميونيخ بعد «السداسية الكاسحة»



ميونيخ (د ب أ)



يعيش نادي بايرن ميونيخ حالة من السعادة المفرطة في أعقاب فوزه الساحق على ضيفه فرايبورج 6-2، في المرحلة الحادية عشرة للدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، متفوقاً بثماني نقاط عن ليفركوزن الوصيف وتسع نقاط عن دورتموند ولايبزج وشتوتجارت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما، إذ تقدم فرايبورج بشكل مفاجئ بهدفين حملا توقيع يويتو سوزوكي في الدقيقة 12 ويوهان مانزامبي في الدقيقة 17، لكن النادي البافاري ردّ بهدفين عن طريق الواعد لينارت كارل في الدقيقة 22، والفرنسي ميكايل أوليسيه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجّل دايوت أوباميكانو ثالث أهداف النادي البافاري في الدقيقة 55، وبعدها بخمس دقائق أحرز القناص الإنجليزي وهداف «البوندسليجا» هاري كين الهدف الرابع، ووضع السنغالي نيكولاس جاكسون بصمته بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 78، ثم عاد أوليسيه وسجّل الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 84.

واستعاد بايرن اتزانه في الوقت المناسب، بعد تعثره للمرة الأولى هذا الموسم وتعادله في الجولة الماضية مع مضيفه يونيون برلين بهدفين لمثلهما، حيث تنتظر الفريق مواجهة غاية في الصعوبة على ملعب أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال هاري كين:«لقد خرجنا بطاقة أكبر بكثير في الشوط الثاني، وقدمنا عملاً جيداً حقاً، سواء كانت الكرة في حوزتنا أم لا، وأظهرنا الوجه الحقيقي لبايرن ميونيخ».

ونقل الموقع الرسمي لبايرن عن كين قوله: «أعترف بأن الفريق لم يقدم أداءً جيداً في أول 20 دقيقة، لكنه «أظهر شخصيته بعد ذلك».

وفيما يخص المباراة القادمة، أكد كين أن أرسنال يصعّب الحياة على خصومه، «لكن ينبغي تحليل قدرات الفريق المنافس ومعرفة نقاط ضعفهم التي يمكن أن استغلالها».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للنادي البافاري يان-كريستيان دريسن: «ليس من السهل الفوز بهذه الطريقة بعد التأخر بهدفين»، مشيراً إلى أن الفريق يتمتع بثقة كبيرة ولا يصاب بالتوتر أبداً، «وهو ما ظهر جلياً».

وأثنى دريسن على المهاجم الفرنسي مايكل أوليسيه لمساهمته في خمسة أهداف، واصفا أداءه بالاستثنائي. وأشار ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: «أداء بايرن لم يكن جيداً في أول 20 دقيقة، حيث سجل فرايبورج هدفين من كرتين ثابتتين بعد عمل جيد منهم، لكن بايرن ضاعف من الضغط بعد الهدف الثاني، واستحق الفوز الذي سيعزز ثقته بشكل أكبر».

من جانبه، لم يخفِ جوناثان تاه استياءه من وضعية فريقه بعد الهدف الثاني، ولكنه أكد أن بايرن عمد إلى «تغيير إيقاع اللعب، وهو ما حدث سريعاً، حيث وصل إلى مستوى الطاقة الصحيح».

وأكد تاه قدرة فريقه على قلب الأمور في أي وقت، من خلال روح الفريق والتضامن، ولكنه شدّد على ضرورة أن يكون الفريق أكثر يقظة في الكرات الثابتة.

وتابع: «نتطلع حقاً للمباراة خارج الديار أمام أرسنال، إنها مباراة مميزة وجذابة للغاية». وعبر دايوت أوباميكانو عن سعادته البالغة بتسجيل هدفه الأول هذا الموسم، مشيداً بالمدرب والفريق، مؤكداً أنهم يلعبون بشكل جيد ويريدون الفوز في كل مباراة. كذلك أعرب لينارت كارل عبر عن شعوره بالسعادة عندما يتحدث الجميع عنه بشكل جيد، مشيراً إلى أنه لم يتوقع اللعب، ولكنه شارك في مركز خط الوسط المهاجم وكان سعيداً بذلك.

وأشار كارل إلى أن بايرن عانى في البداية وتلقّى هدفين من كرات ثابتة، ومع ذلك «قاتل اللاعبون من أجل العودة، وسارت الأمور على ما يرام في النهاية».