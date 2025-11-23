«أبوظبي لقوارب التجديف التراثية» يُتوج أبطاله



أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان التراث البحري، الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وتوَّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالهيئة، وفرح عبدالحميد البكوش، مدير إدارة المهرجانات والمنصات الثقافية بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في السباق الذي جرى على كورنيش أبوظبي لمسافة 3 أميال بحرية، بمشاركة 1156 بحاراً و68 قارباً تنافست في أربعة أشواط حملت ألوان علم دولة الإمارات.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز القارب «شاطئ دبا» لمالكه الشيخ صالح بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة علي أحمد خميس النون والسكوني بدر مبارك الزعابي بناموس الشوط الأول «الأحمر»، فيما حلَّ في المركز الثاني القارب «زلزال» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة والسكوني نواف أحمد محمد إبراهيم الشحي، وجاء في المركز الثالث القارب «رأس الخيمة» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة ناصر حسن الكأس آل علي، والسكوني مطر خليفة راشد السويدي.

وفي الشوط الثاني «الأخضر»، حصل على المركز الأول القارب «الدفاع» لمالكه «وزارة الدفاع»، بقيادة النوخذة والسكوني محمد راشد خليفة شاهين المرر، وجاء في المركز الثاني القارب «الرمس» لمالكه الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة والسكوني فواز محمد علي الحكلي الشحي، أما المركز الثالث فكان من نصيب القارب «الفهيدي» لمالكه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة حمدان سعيد جابر والسكوني مايد عبدالله أحمد آل علي.



وأعلنت نتيجة الشوط الثالث «الأبيض» فوز القارب «وادي السيجي» لمالكه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي والسكوني إبراهيم علي محمد عبدالله الياسي، بالمركز الأول، وحل ثانياً القارب «وادي سهم» لمالكه سمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم سعيد عبيد مطر الكندي، والسكوني حمد عبيد الكعبي، وفي المركز الثالث القارب «عناد1» لمالكه خلفان حمدان محمد الزعابي، بقيادة النوخذة راشد بدر راشد الزعابي، والسكوني عيسى خليفة الزعابي.

وجاءت نتيجة الشوط الرابع «الأسود» بذهاب المركز الأول إلى القارب «عمان» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة حمد بن سالم البحري، والسكوني حميد بن سالم البحري، فيما حصل على المركز الثاني القارب «KHK» لمالكه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، والسكوني بدر عتيق، وحل في المركز الثالث القارب «غاير» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة عبدالرحمن عبدالله رباع الشحي، والسكوني أحمد محمد عبدالله رباع الشحي.

وبلغت قيمة جوائز السباق أكثر من 2.4 مليون درهم، حيث حصل الفائز الأول في كل شوط على جائزة 80 ألف درهم ونموذج قارب ذهبي، والثاني على 70 ألف درهم ونموذج قارب فضي، والثالث على 60 ألف درهم ونموذج قارب برونزي، فيما توزعت بقية الجوائز النقدية على المشاركين توالياً.