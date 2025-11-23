«قنبلة» تهدد بتغيير مسار بطولة العالم لسباق «الفورمولا-1»!



عمرو عبيد (القاهرة)



فاز حامل لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، ماكس فيرستابن، بسباق الجائزة الكُبرى في لاس فيجاس، ليقترب بفارق 12 نقطة من «الوصيف»، أوسكار بياستري، مقابل 42 نقطة تبعده عن «المُتصدّر» لاندو نوريس، لكن «مفاجأة مدوية» يتم تداولها حالياً في وسائل الإعلام العالمية، تشير إلى احتمال إلغاء نتائج «سائقي مكلارين»، نوريس وبياستري، في سباق لاس فيجاس، نتيجة الاشتباه في وجود خرق تقني في سيارتيهما!

وأكدت صحيفتا «الإندبندنت» البريطانية، و«موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن الاتحاد الدولي للسيارات يُجري تحقيقاً حالياً في هذا الصدد، بعد إصدار «وثيقة استدعاء» للفريق لكل من السيارتين، تشير إلى اكتشاف أن سُمك لوح منع الانزلاق الخلفي أقل من الحد الأدنى، وسيتعيّن بالطبع على الفريق المثول أمام المراقبين، للتحقيق في هذا الادعاء، وحال التأكد منه، فقد يتعرض «ثنائي مكلارين المُتصدر» إلى إلغاء نتيجتيهما في سباق لاس فيجاس، وهو ما يُعد بمثابة «قنبلة»، قد تغيّر مسار الصراع على لقب بطولة العالم.

ووصفت «الإندبندنت» الموقف الحالي بـ «الدرامي»، لأنه سيشعل المنافسة على صراع اللقب، وقد يُقرّب فيرستابن من الصدارة التي ظل مبتعداً عنها طوال أغلب فترات الموسم، وبعد اقتراب نوريس من وضع يده على كأس بطولة العالم، رغم خسارة السباق الأخير، بسبب فارق النقاط الجيد بينه وبين ملاحقيه، فإن اتخاذ قرار إلغاء نتيجة «لاس فيجاس»، سيضع فيرستابن على بُعد 24 نقطة فقط منه، مع تبقي 58 نقطة فوق الطاولة.

في حين أكدت «موندو» أن الواقعة قد تقلب كل الأمور رأساً على عقب في بطولة العالم الحالية لسباقات «الفورمولا-1»، وأنها ستسير في مصلحة فيرتسابن، بصورة غير متوقّعة ولا تُصدّق على الإطلاق، وذهبت الصحيفة الإسبانية إلى أبعد من ذلك، بقولها إن الخطأ موجود بالفعل ولا تملك «مكلارين» فرصة الدفاع عنه، خاصة بعدما نقلت الإعلان الرسمي لطلب الاتحاد الدولي من السائقين وممثلي الفريق، المثول أمام لجنة التحكيم خلال ساعات، للرد على هذا الخرق المزعوم.

ويُذكر أن واقعة مُماثلة واجهتها «فيراري» في سباق جائزة الصين، خلال مارس الماضي، وتم شطب نتيجتيْ لويس هاميلتون وشارل لوكلير على أثرها آنذاك، ولهذا ترى «موندو» أن قراراً مُشابهاً سيُتخذ ضد نوريس وبياستري، يُعيد فيرستابن إلى المركز الثاني، ويقربه أكثر من البريطاني المتصدر، وهو ما يعني أن سباقي الجائزة الكبرى في قطر وأبوظبي، نهاية نوفمبر الجاري ومطلع ديسمبر المقبل، سيشتعلان بصورة غير مسبوقة، وستكون «حلبة مرسى ياس» على موعد مع حسم تاريخي جديد.