الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«قنبلة» تهدد بتغيير مسار بطولة العالم لسباق «الفورمولا-1»!

«قنبلة» تهدد بتغيير مسار بطولة العالم لسباق «الفورمولا-1»!
23 نوفمبر 2025 13:22

 
عمرو عبيد (القاهرة)

أخبار ذات صلة
شطب نتيجة نوريس وبياستري في «جائزة لاس فيجاس»!
تغريم لاعب فينيكس صنز لـ «الخروج عن النص»!


فاز حامل لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، ماكس فيرستابن، بسباق الجائزة الكُبرى في لاس فيجاس، ليقترب بفارق 12 نقطة من «الوصيف»، أوسكار بياستري، مقابل 42 نقطة تبعده عن «المُتصدّر» لاندو نوريس، لكن «مفاجأة مدوية» يتم تداولها حالياً في وسائل الإعلام العالمية، تشير إلى احتمال إلغاء نتائج «سائقي مكلارين»، نوريس وبياستري، في سباق لاس فيجاس، نتيجة الاشتباه في وجود خرق تقني في سيارتيهما!
وأكدت صحيفتا «الإندبندنت» البريطانية، و«موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن الاتحاد الدولي للسيارات يُجري تحقيقاً حالياً في هذا الصدد، بعد إصدار «وثيقة استدعاء» للفريق لكل من السيارتين، تشير إلى اكتشاف أن سُمك لوح منع الانزلاق الخلفي أقل من الحد الأدنى، وسيتعيّن بالطبع على الفريق المثول أمام المراقبين، للتحقيق في هذا الادعاء، وحال التأكد منه، فقد يتعرض «ثنائي مكلارين المُتصدر» إلى إلغاء نتيجتيهما في سباق لاس فيجاس، وهو ما يُعد بمثابة «قنبلة»، قد تغيّر مسار الصراع على لقب بطولة العالم.
ووصفت «الإندبندنت» الموقف الحالي بـ «الدرامي»، لأنه سيشعل المنافسة على صراع اللقب، وقد يُقرّب فيرستابن من الصدارة التي ظل مبتعداً عنها طوال أغلب فترات الموسم، وبعد اقتراب نوريس من وضع يده على كأس بطولة العالم، رغم خسارة السباق الأخير، بسبب فارق النقاط الجيد بينه وبين ملاحقيه، فإن اتخاذ قرار إلغاء نتيجة «لاس فيجاس»، سيضع فيرستابن على بُعد 24 نقطة فقط منه، مع تبقي 58 نقطة فوق الطاولة.
في حين أكدت «موندو» أن الواقعة قد تقلب كل الأمور رأساً على عقب في بطولة العالم الحالية لسباقات «الفورمولا-1»، وأنها ستسير في مصلحة فيرتسابن، بصورة غير متوقّعة ولا تُصدّق على الإطلاق، وذهبت الصحيفة الإسبانية إلى أبعد من ذلك، بقولها إن الخطأ موجود بالفعل ولا تملك «مكلارين» فرصة الدفاع عنه، خاصة بعدما نقلت الإعلان الرسمي لطلب الاتحاد الدولي من السائقين وممثلي الفريق، المثول أمام لجنة التحكيم خلال ساعات، للرد على هذا الخرق المزعوم.
ويُذكر أن واقعة مُماثلة واجهتها «فيراري» في سباق جائزة الصين، خلال مارس الماضي، وتم شطب نتيجتيْ لويس هاميلتون وشارل لوكلير على أثرها آنذاك، ولهذا ترى «موندو» أن قراراً مُشابهاً سيُتخذ ضد نوريس وبياستري، يُعيد فيرستابن إلى المركز الثاني، ويقربه أكثر من البريطاني المتصدر، وهو ما يعني أن سباقي الجائزة الكبرى في قطر وأبوظبي، نهاية نوفمبر الجاري ومطلع ديسمبر المقبل، سيشتعلان بصورة غير مسبوقة، وستكون «حلبة مرسى ياس» على موعد مع حسم تاريخي جديد.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لاس فيجاس
أميركا
مكلارين
لاندو نوريس
أوسكار بياستري
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©