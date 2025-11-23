«كنالي» بطل كأس «عيد الاتحاد» بـ «مضمار أبوظبي»

عصام السيد (أبوظبي)



تُوج الجواد «كنالي دو فاوست» العائد إلى الليث ريسنج، بلقب سباق فخر الوطن ستيكس لكأس «عيد الاتحاد»‏‏، وانتزع الجواد «منشود» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كأس سباق «البرق سبرينت» في الشوط الختامي، فيما حقق المدرب مصبح المهيري «ثلاثية» لافتة، في حفل السباق الخامس لمضمار أبوظبي للسباق، والذي أقيم في أمسية تألفت من 7 أشواط، بلغت قيمة إجمالي جوائزها المالية 900 ألف درهم.

وجاء فوز «كنالي دو فاوست»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جيمس دويل، في الشوط الرابع البالغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، وسجّل البطل 1:43:10 دقيقة.

ورغم انطلاقته المتأخرة من بوابات الانطلاق، تمكّن «منشود» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة سيلفستر دي سوسا، من تحقيق الهدف المطلوب، وانتزاع لقب ختام الحفل بالشوط السابع لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب البرق سبرنت ومجموع جوائزه 66 ألف درهم، وسجّل البطل 1:22:53 دقيقة.

وافتتح «غازي» للمالك والمدرب سالم علي مرشد المرر، وقيادة برناردو بينيرو الفوز في الشوط الأول لمسافة 2400 للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب صقر أبوظبي الكلاسيكي، وجوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل 2:44:86 دقيقة.

وقلب الجواد الرمادي «طارق» لخالد زمان، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون التوقعات، حين نال جائزة الشوط الثاني لمسافة 2400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب باث أوف ذا فيدريشن وجوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل 2:39:88 دقيقة.

وبفارق بلغ 6 أطوال اثبت المهر الناشئ «عامر بيرن» لأحمد يوسف العريني، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، بانه مشروع نجم قادم بقوة، حين فاز بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة عمر ثلاث سنوات على لقب سباق بني ياس للميل وجوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل 1:44:13 دقيقة.

وعادت الفرس «جزيلة» لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة حمد البوسعيدي، إلى «سكة الانتصارات»، حين حصدت جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» على لقب كأس الوثبة «ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم، وسجلت البطلة 1:31:00 دقيقة.

وخطف «رويال أوفيسر» لإسطبلات العفو ريسنج جائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» عمر ثلاث سنوات فما فوق على لقب رايزنج ستار، وجوائزه 66 ألف درهم وسجل البطل 1:22:53 دقيقة.

وتوّج الفائزين في الأشواط، علي الجفال، مدير تطوير السباقات بمضمار نادي أبوظبي السباق.